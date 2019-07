La calidad democrática uruguaya que The Economist presenta como única en las Américas, en realidad ha venido erosionándose. Talvi tiene todo para corregir esta situación. Es nuevo en la política pero no es un "outsider", lleva una vida preparándose para servir. No pertenece a ninguna dinastía, no es un apellido de esos que se repiten en el poder, ya sea por el árbol genealógico o por regresar a la presidencia casi indefinidamente. Talvi es una historia uruguaya por excelencia, es hijo de la inmigración. Literalmente, su padre fue un inmigrante.