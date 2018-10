No había euforia ni tampoco agresividad, era una marcha digna y respetuosa, era un pueblo cumpliendo su ritual de pertenencia a una causa, más allá de la misma coherencia de sus dirigentes. Yo caminaba más rápido, intentaba llegar al palco, no era fácil de lograr, habían comenzado los discursos y debía ocupar mi lugar. No era cuestión de jugar al distraído, participar implica hacerlo públicamente, más allá de que a algunos les guste o no, más allá de tantas críticas vigentes. Me pidieron fotos en el camino, no sufrí una sola agresión, las multitudes suelen ser respetuosas con los conocidos cuando las recorren en soledad. Y era pueblo en serio, no universitarios ni profesionales, era pueblo de ese que no recorremos muy seguido. Me acordé de tantos analistas políticos que nos dan cursos de "populismo" y de cuánto desprecio tiene este individualismo codicioso y de moda por todo aquello que expresa la conciencia colectiva, esa que diferencia a los pueblos de los consumidores.