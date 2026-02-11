Trump recibió a Netanyahu en la Casa Blanca y ratificó que busca un acuerdo con Irán por su programa nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que, durante su reunión en la Casa Blanca el miércoles, insistió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en que las negociaciones con Irán continúen mientras Estados Unidos impulsa un acuerdo nuclear con Teherán.
“Fue una reunión muy positiva; la excelente relación entre nuestros dos países continúa”, declaró Trump en una publicación en redes sociales. “No se llegó a nada definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continúen para ver si se puede concretar un acuerdo”.
En desarrollo
