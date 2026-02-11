Mundo

Trump recibió a Netanyahu en la Casa Blanca y ratificó que busca un acuerdo con Irán por su programa nuclear

“Fue una reunión muy positiva; la excelente relación entre nuestros dos países continúa”, declaró el presidente de Estados Unidos

Guardar
U.S. President Donald Trump and
U.S. President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu hold a press conference after meeting at Trump’s Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., December 29, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que, durante su reunión en la Casa Blanca el miércoles, insistió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en que las negociaciones con Irán continúen mientras Estados Unidos impulsa un acuerdo nuclear con Teherán.

“Fue una reunión muy positiva; la excelente relación entre nuestros dos países continúa”, declaró Trump en una publicación en redes sociales. “No se llegó a nada definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continúen para ver si se puede concretar un acuerdo”.

En desarrollo

Temas Relacionados

donald trumpestados unidosbenjamin netanyahuisraeliránmedio orienteprograma nuclear

Últimas Noticias

El Ejército de Nigeria mató a 16 miembros del Estado Islámico en Borno y rescató a 11 rehenes tras intensas operaciones militares

Las acciones incluyeron redadas en localidades estratégicas y la detención de colaboradores logísticos del grupo armado

El Ejército de Nigeria mató

Antes de la llegada de Netanyahu a Washington, Irán reiteró que su programa de misiles es intocable

Teherán endurece su postura en vísperas del encuentro entre el primer ministro israelí y el presidente estadounidense, previsto para este miércoles en la Casa Blanca

Antes de la llegada de

Qué se sabe hasta el momento sobre la masacre de nueve personas en una casa y una escuela de Canadá

Una persona es el hilo conductor de los asesinatos que conmueven al país norteamericano en la remota localidad de Tumbler Ridge

Qué se sabe hasta el

Por qué la pascalina inspira a una nueva generación en Francia

Una subasta internacional reactiva el interés por un invento que cambió la historia del cálculo y sigue fascinando por su ingenio

Por qué la pascalina inspira

Netanyahu llegó a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump y abordar la estrategia conjunta frente a Irán

Israel espera que Estados Unidos aumente la presión sobre Teherán ante los avances en las negociaciones diplomáticas respecto al programa nuclear y balístico del régimen

Netanyahu llegó a la Casa
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Don Chayo, vocalista de Los

Don Chayo, vocalista de Los Cardenales de Nuevo León, está estable y bajo supervisión médica

Diez minutos, un “ataque aleatorio” y el asesinato más joven con cuchillo: un niño de 15 años es condenado por matar a otro de 12

Festival del amor en CU: fecha, actividades y todo sobre el evento de la UNAM con motivo de San Valentín

“México necesita acabar con los narcopolíticos de Morena”, advierte Alito al destacar su reunión con congresistas en Washington

The Quinquis, sobre la salida de Eurovisión: “Que hayan concentrado los esfuerzos en el Benidorm Fest 2026 es lo mejor que nos podía pasar”

INFOBAE AMÉRICA
La UE avanza con Ucrania

La UE avanza con Ucrania y Canadá en la cumbre para pedir a Rusia que devuelva a niños ucranianos secuestrados

Nils alarga la inestabilidad en España: desbordamientos, desalojos y actividad paralizada

T-Mobile US, filial estadounidense de Deutsche Telekom, ganó 9.250 millones de euros en 2025, un 3,1% menos

Congresistas de Florida exigen a EEUU revocar licencias de empresas con negocios con Cuba

Estos son los destinos turísticos más acogedores de Estados Unidos, según millones de reseñas

ENTRETENIMIENTO

Se reveló la causa de

Se reveló la causa de la muerte de Jayne Trcka, fisicoculturista y actriz de “Scary Movie”

Zayn Malik sobre su relación con Gigi Hadid: “No sé si alguna vez estuve enamorado de ella”

Un tajante “no”: Matthew Modine reaviva el debate sobre el desenlace de ‘Stranger Things’

‘Outlander’ filma varios finales secretos y ni los protagonistas saben el desenlace: “Lo hizo más especial”

Halle Berry deslumbra con su “pequeño” anillo de compromiso: este es el precio