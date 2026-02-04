Esta importante ciudad europea tendrá un nuevo y enorme parque urbano

El proyecto de renovación urbana en La Bordeta impulsará la creación de un gran pulmón verde en una antigua zona industrial de Barcelona

La ciudad de Barcelona se prepara para una transformación urbana que cambiará el rostro de uno de sus barrios históricos. La vasta parcela conocida como Illa Citroën, ubicada en La Bordeta, dentro del distrito de Sants-Montjuïc, será el epicentro de un ambicioso proyecto de renovación, según Time Out. El plan, que abarca antiguas instalaciones industriales y terrenos municipales, promete convertir este espacio en un pulmón verde y en un eje de desarrollo social para la capital catalana.

El corazón del proyecto reside en la remodelación de la parcela Illa Citroën, que ocupa 35.000 metros cuadrados. Esta zona, durante décadas símbolo de la actividad industrial de la ciudad, será objeto de una intervención integral que busca redefinir su función y su apariencia. La reconversión afectará principalmente a los 19.000 metros cuadrados que ocupan actualmente las instalaciones de Stellantis —empresa sucesora de Citroën— y se extenderá a parcelas municipales adyacentes. El área delimitada se encuentra entre dos arterias urbanas significativas: la Rambla de Badal y Riera Blanca, conectando barrios y generando un nuevo eje de actividad y convivencia.

La Illa Citroën de Barcelona se transformará en un nuevo parque urbano

La transformación de este polígono industrial no solo cambiará la fisonomía del lugar, sino que impactará profundamente en la vida de los residentes de la zona. El objetivo principal es revertir la percepción de espacio cerrado y poco accesible que ha caracterizado al polígono durante años. Para ello, se proyecta la demolición de las antiguas fábricas, abriendo el terreno y permitiendo la creación de pasarelas peatonales que enlacen de manera fluida la Rambla de Badal con los Jardines de Sants. Esta intervención urbanística supondrá una mejora tangible en la comunicación entre barrios y en la accesibilidad del entorno, facilitando la integración social y la movilidad a pie.

Uno de los ejes fundamentales de la propuesta es la creación de un gran espacio verde, una demanda largamente sostenida por los vecinos de La Bordeta y de Sants-Montjuïc. El nuevo parque ocupará el 54 % del polígono industrial actual, lo que representa la mayor parte del terreno renovado. Esta área verde no solo será un punto de encuentro y recreo, sino que también responderá al déficit de espacios naturales en el entorno urbano de Barcelona. El diseño contempla áreas ajardinadas, zonas de paseo y espacios abiertos que permitirán a los habitantes disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y la salud pública en el barrio.

En la Rambla de Badal se construirán 104 viviendas sociales, y en Riera Blanca, 110 residencias privadas

La respuesta a las demandas vecinales es uno de los aspectos más destacados del proyecto. Durante años, la comunidad ha reclamado la apertura del polígono y la creación de zonas verdes que mitiguen la densidad urbana. La propuesta recoge estas inquietudes y las traduce en una intervención concreta, integrando el parque con la red de espacios públicos existentes. Las nuevas pasarelas conectarán directamente la Rambla de Badal con los Jardines de Sants, facilitando el acceso y promoviendo la cohesión social entre los barrios colindantes.

El desarrollo residencial constituye otro pilar esencial. En la Rambla de Badal se construirán 104 viviendas a precio de vivienda social, destinadas a facilitar el acceso a la vivienda para sectores de la población que encuentran dificultades en el mercado inmobiliario convencional. Además, en la zona de Riera Blanca se levantarán 110 viviendas particulares, todas ellas integradas en complejos residenciales que contarán con aparcamiento subterráneo. Esta combinación de vivienda social y privada busca fomentar la diversidad social, ofreciendo alternativas habitacionales para distintos perfiles y necesidades.

El 14% del suelo de la antigua fábrica Stellantis se dedicará a equipamientos comunitarios

El destino de parte del terreno para uso comunitario refuerza el carácter integrador de la propuesta. El 14% del suelo de la antigua fábrica de Stellantis se reservará para equipamientos y actividades de carácter comunitario. Aunque aún no se han concretado los usos específicos, esta reserva abre la puerta a la instalación de centros culturales, deportivos o sociales que dinamicen la vida del barrio y respondan a las necesidades emergentes de la población local.

En cuanto al proceso administrativo, el Ayuntamiento de Barcelona ya dio el visto bueno inicial a los planes en enero. Sin embargo, para que la transformación se materialice, será necesario el aval definitivo de la Generalitat de Cataluña, entidad que se espera tome una decisión en la segunda mitad de 2026. Este calendario marca un horizonte claro para los vecinos y para la ciudad, estableciendo los plazos sobre los que se desarrollará uno de los proyectos urbanísticos más relevantes de los últimos años en Barcelona.