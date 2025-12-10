Israel habilitó el cruce fronterizo entre Jordania y Cisjordania para el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza

Camiones que transportan mercancías desde Jordania avanzan cerca del paso fronterizo del puente Allenby, entre Cisjordania y Jordania, tras su reapertura, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 10 de diciembre de 2025. La ONU señala que este cruce es una vía fundamental para el ingreso de alimentos, tiendas de campaña y otros suministros en Gaza. (REUTERS/Ammar Awad)

Israel reabrió este miércoles el único paso fronterizo que controla entre Jordania y la Cisjordania ocupada, permitiendo nuevamente el ingreso de camiones con ayuda destinada a Gaza tras casi tres meses de cierre. “El cruce de Allenby estuvo abierto hoy y los camiones ya están pasando desde Allenby hacia Gaza”, señaló un portavoz de COGAT, el organismo del Ministerio de Defensa israelí encargado de supervisar los asuntos civiles en los Territorios Palestinos.

Un funcionario palestino, que solicitó mantener el anonimato, confirmó igualmente la reapertura, detallando que el martes se autorizó el paso de 96 camiones que transportaban materiales destinados a la producción de cemento. El miércoles ingresaron otros 20 camiones con ayuda humanitaria y, para el jueves, se preveía permitir la entrada de arena para el sector de la construcción.

El cierre había sido dispuesto en septiembre, luego de que un camionero jordano asesinara a tiros a un soldado israelí y a un oficial de reserva en la frontera. Si bien el cruce del Valle del Jordán reanudó el tránsito de viajeros pocos días después, siguió bloqueado para el ingreso de ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza, devastada por más de dos años de conflicto. Durante ese periodo, Jordania consiguió enviar parte de la asistencia a través del paso de Sheikh Hussein, situado al norte de la Cisjordania ocupada.

El martes, un funcionario israelí había adelantado que la transferencia de mercancías y asistencia humanitaria desde Jordania por Allenby estaba próxima a reanudarse tras una directiva gubernamental. “Todos los camiones destinados a la Franja de Gaza serán escoltados y operarán bajo estrictas medidas de seguridad, una vez completadas las inspecciones correspondientes”, afirmó. El cruce de Allenby constituye la única salida internacional para los palestinos de Cisjordania que no implica atravesar territorio israelí, ocupado desde 1967.

Mientras tanto, esta semana el Gobierno israelí confirmó que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, se reunirá en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, el próximo 29 de diciembre. Netanyahu ya había adelantado la semana pasada que Trump lo invitó a la Casa Blanca para avanzar en la segunda fase del alto el fuego implementado en la Franja de Gaza el pasado 10 de octubre, aunque sobre el terreno Israel sigue incumpliéndolo y se han contabilizado ya aproximadamente 370 muertes de gazatíes desde entonces.

Esta segunda fase contempla abordar el desarme del grupo terrorista Hamas, la formación de un gobierno tecnócrata de transición para la Franja, la llegada de una fuerza internacional de estabilización y un eventual repliegue israelí —que actualmente controla más del 50 % de Gaza—, entre otros puntos.

