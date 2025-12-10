Mundo

El comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó la recuperación de parte de la ciudad de Pokrovsk

Oleksandr Syrskyi adelantó que se espera aumentar el número de tropas ucranianas desplegadas en la zona, aunque confirmó que las unidades ucranianas se retiraron de posiciones ubicadas a 5 y 7 kilómetros de Pokrovsk ante el avance ruso, señalando que la permanencia en esa área ya no era sostenible

El comandante en jefe de
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, coronel general Oleksandr Syrskyi, habla con legisladores durante una sesión del parlamento en Kiev (REUTERS)

En medio de la ofensiva rusa en territorio ucraniano, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania Oleksandr Syrskyi anunció que Ucrania logró recuperar parte de la ciudad de Pokrovsk, después de haber perdido presencia allí a inicios del otoño.

Durante una conferencia de prensa el 9 de diciembre replicada por el medio ucraniano Kyiv Independent, Syrskyi sostuvo: “La defensa de Pokrovsk continúa”. En ese sentido, detalló que las fuerzas de Ucrania retomaron unos 13 kilómetros cuadrados de los 29 totales de la ciudad desde mediados de noviembre.

El oficial adelantó que se espera aumentar el número de tropas ucranianas desplegadas en la zona, aunque confirmó que las unidades ucranianas se retiraron de posiciones ubicadas a 5 y 7 kilómetros de Pokrovsk ante el avance ruso, señalando que la permanencia en esa área ya no era sostenible.

El comandante indicó que Rusia incrementó la concentración de tropas en la zona en disputa, con más de 155.000 efectivos desplegados, y que en esa localidad se usan entre el 40% y el 50% de todas las bombas planeadoras KAB utilizadas por Rusia en el frente.

Syrskyi agregó que la ciudad vecina de Myrnohrad no está rodeada, aunque admitió que las operaciones logísticas en esa área se volvieron más complicadas en los últimos meses.

El presidente de Ucrania, Volodimir
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, coronel general Oleksandr Syrskyi, visitan una exposición de nuevos drones (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El 5 de diciembre, las Fuerzas de Asalto Aéreo de Ucrania también aseguraron que tanto Pokrovsk como Myrnohrad no estaban rodeadas, desmintiendo informes rusos que afirmaban que Pokrovsk había sido capturada.

Pokrovsk, considerada una ciudad fortaleza clave en el óblast de Donetsk, se mantiene como uno de los focos más disputados de la línea del frente y las fuerzas ucranianas han resistido intensos ataques rusos durante el último año.

Videos de la localidad tomados antes y después de la invasión rusa ilustran el alcance de la destrucción en esta ciudad del este de Ucrania. Las imágenes aéreas muestran edificios reducidos a escombros, puentes colapsados y barrios enteros irreconocibles, en marcado contraste con las escenas de 2019 registradas por Orbita TV, cuando la ciudad aparecía llena de vida: calles transitadas por autos, residentes paseando con sus familias, jóvenes en bicicletas y plazas llenas por celebraciones públicas.

Los videos del antes y el después muestran la magnitud de la destrucción en Pokrovsk

En uno de esos registros, se puede ver a los ciudadanos liberando globos azules y amarillos, los colores de la bandera ucraniana, durante un acto social.

Los videos más recientes, recopilados por Reuters entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, reflejan un Pokrovsk profundamente marcado por la guerra: edificios severamente dañados o derruidos, calles desiertas, un puente ferroviario completamente destruido y la universidad local convertida en ruinas. La comparación de las imágenes resalta el impacto devastador que dejó el conflicto en esta ciudad en la región de Donetsk.

Militares ucranianos del Batallón de
Militares ucranianos del Batallón de Propósito Especial de la Policía Nacional disparan un obús contra tropas rusas (REUTERS/Stringer)

Por su parte, Rusia se topó con una resistencia ucraniana especialmente intensa en su intento de tomar la ciudad desde mediados de 2024. Pokrovsk fue en el pasado un centro logístico clave para el ejército ucraniano, lo que ha convertido a la ciudad en escenario de combates particularmente duros y prolongados.

El presidente Vladimir Putin calificó como una victoria importante, conseguida tras una larga campaña, la captura de la ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, según informaron sus comandantes.

“Quiero darles las gracias. Esta es una dirección importante. Todos entendemos lo importante que es”, expresó Vladimir Putin, vestido con uniforme militar y sentado en un centro de mando, durante una reunión con la cúpula militar, el pasado 2 de diciembre.

Miembros de la unidad Ángel
Miembros de la unidad Ángel Blanco de la policía ucraniana, encargada de evacuar a la población de pueblos y ciudades en la línea del frente, inspeccionan una zona en busca de residentes, en el transcurso del ataque ruso contra Ucrania, en la ciudad de Pokrovsk (REUTERS/Anatolii Stepanov)

“Garantizará soluciones en el futuro a las tareas que inicialmente fijamos al comienzo de la operación militar especial”, añadió Putin, usando la expresión con la que Moscú se refiere a su invasión militar, que ya se acerca a los cuatro años en territorio ucraniano.

(Con información de Reuters)

