Israel reveló el paso a paso del operativo que encontró a Yahya Sinwar y el disparo que abatió al líder terrorista de Hamas

El operativo que abatió a Yahya Sinwar, líder del grupo terrorista Hamas

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) revelaron este viernes el paso a paso del operativo que abatió a Yahya Sinwar, líder del grupo terrorista Hamas. Narraron que, en el marco de las actividades del Ejército, “se realizaron incursiones y actividades ofensivas, se gestionaron encuentros con terroristas y eliminaron a decenas de ellos en combates cara a cara y utilizando drones de la Fuerza Aérea”.

Informaron que, este miércoles, una fuerza del equipo de combate de la brigada Bislah, que operaba en el barrio Tal es Sultan (o Tel Sultan), identificó a varios sospechosos en la zona.

“Las fuerzas iniciaron registros durante los cuales se encontraron con terroristas que les dispararon y arrojaron granadas. Los combatientes respondieron al fuego y alcanzaron a los terroristas que intentaron escapar y se dividieron en dos edificios cercanos en la zona”, relataron las FDI.

Soldados israelíes en pleno operativo

Y siguieron: “Las fuerzas continuaron sus actividades y búsquedas en la zona para cerrar un círculo sobre los terroristas, atacaron los edificios con fuego de tanques y eliminaron a los milicianos. En los estudios realizados a la mañana siguiente por las fuerzas armadas se identificó el cuerpo del líder de Hamas, Yahya Sinwar”.

Las armas que encontraron en el lugar de la muerte del líder terrorista

También había un bolso con cartuchos

Luego resaltaron que esta actividad fue precedida de varios meses de combates en los que las FDI “eliminaron a cientos de terroristas. Estas acciones rodearon a Sinwar, le impidieron escapar y prepararon el terreno para su eliminación”, detallaron; al tiempo que destacaron que “la perseverancia, la paciencia, el análisis de la zona, la vigilancia, la búsqueda del contacto hasta el hecho de que ‘los hallaste, abriste fuego y les diste...’. Es un asunto muy significativo”.

“Sólo la perseverancia, la búsqueda sistemática, sin darse por vencidos, llegando uno por uno...”, resaltó el comandante del Comando Sur, teniente general Yaron Finkelman. Y agregó: “Estamos en Tel Sultan, en Rafah. Hemos estado luchando durante unas dos semanas, buscando y eliminando al enemigo. Logramos cerrar el círculo”.

Un tanque israelí en la zona

Soldados combatieron "cara a cara", informó el Ejército

Los combates cuerpo a cuerpo

El Ejército israelí confirmó en una publicación en X que Sinwar estaba muerto el jueves. Su muerte representa otro gran impulso después de una serie de operativos que eliminaron a líderes prominentes de sus enemigos en los últimos meses, entre ellos Hassan Nasrallah, máximo jefe de Hezbollah en El Líbano.

Cuatro soldados israelíes apostados

El operativo que abatió a Yahya Sinwar, líder del grupo terrorista Hamas

La muerte del líder terrorista representa otro gran impulso después de una serie de operativos que eliminaron a líderes prominentes de sus enemigos en los últimos meses

Por su parte, este viernes, uno de los líderes políticos de Hamas, Khalil al-Hayya, confirmó la muerte del máximo jefe del grupo terrorista Yahya Sinwar en Gaza. En una declaración en video, dijo que el fallecimiento de Sinwar sólo servirá para fortalecer a la milicia respaldada por Irán y prometió que “los ocupantes” pronto se arrepentirán de haberlo matado, en referencia a las tropas israelíes que llevaron adelante el operativo en el sur de la Franja a última hora del miércoles.

Además, advirtió que los 101 rehenes que aún mantiene el grupo terrorista en Gaza no serán liberados si no cesa la guerra y las Fuerzas de Defensa de Israel no se retiran del enclave palestino.

“No quedarán libres a menos que cese la agresión contra nuestro pueblo, se produzca una retirada completa, y nuestros heroicos prisioneros salgan de las cárceles de la ocupación”, declaró.

Distintas armas en el lugar en el que murió el líder de Hamas

“Yahya Sinwar y todos los líderes y símbolos del movimiento que lo precedieron en el camino de la dignidad y el martirio, y el proyecto de liberación y retorno, sólo construirán nuestro movimiento y darán fuerza a la resistencia”, dijo el funcionario que reside en Qatar.

El ala militar del movimiento que perpetró la masacre del 7 de octubre en territorio israelí, en la que fueron asesinados más de mil personas y raptadas otras 250, ha prometido que luchará hasta el final de sus vidas por “la liberación de Palestina”.