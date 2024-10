El grupo terrorista Hamas admitió la muerte de su jefe Yahya Sinwar y descartó liberar a los rehenes si las tropas israelíes siguen en Gaza

Khalil al-Hayya, un alto funcionario de Hamas que ha representado al grupo miliciano palestino en negociaciones para un acuerdo de cese del fuego e intercambio de rehenes (AP Foto/Khalil Hamra/Archivo)

Uno de los líderes políticos de Hamas, Khalil al-Hayya, confirmó la muerte del máximo jefe del grupo terrorista Yahya Sinwar en Gaza.

En una declaración en video, dijo que la muerte de Sinwar sólo servirá para fortalecer a la milicia respaldada por Irán y prometió que “los ocupantes” pronto se arrepentirán de haberlo matado, en referencia a las tropas israelíes que llevaron adelante el operativo en el sur de la Franja a última hora del miércoles.

Además advirtió que los 101 rehenes que aún mantiene el grupo terrorista en Gaza no serán liberados si no cesa la guerra y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se retiran del enclave palestino: “No quedarán libres a menos que cese la agresión contra nuestro pueblo, se produzca una retirada completa, y nuestros heroicos prisioneros salgan de las cárceles de la ocupación”, declaró.

“Yahya Sinwar y todos los líderes y símbolos del movimiento que lo precedieron en el camino de la dignidad y el martirio, y el proyecto de liberación y retorno, sólo construirán nuestro movimiento y darán fuerza a la resistencia”, dijo el funcionario que reside en Qatar.

El ala militar del movimiento que perpetró la masacre del 7 de octubre en territorio israelí, en la que fueron asesinados más de mil personas y raptadas otras 250 ha prometido que luchará hasta el final de sus vidas por “la liberación de Palestina”.

Noticia en desarrollo...