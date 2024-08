La nueva cruzada contra el turismo de Italia, las reglas para la playa y un semaforo para selfies

Se estima que trece millones de italianos viajarán dentro del país durante Ferragosto (Isaac Buj / Europa Press)

Italia, conocida por sus bellos paisajes, arte y cultura, se enfrenta a un creciente problema de sobrecarga turística en vísperas de la fiesta nacional de Ferragosto, el 15 de agosto. Tanto turistas locales como internacionales están descendiendo en masa a destinos populares, lo que ha provocado que el gobierno implemente nuevas y estrictas medidas de control.

El Ministerio de Turismo de Italia ha estimado que unos 13 millones de italianos estarán viajando dentro del país en torno al 15 de agosto. Este aumento de turistas locales viene a sumarse a los millones de visitantes internacionales, creando una fórmula para el caos, comportamientos inadecuados y accidentes desafortunados, los cuales regularmente hacen titulares tanto en Italia como en el resto del mundo.

Los medios italianos reportan que lugares desde Cerdeña hasta Puglia ahora requieren que los visitantes reserven su acceso a muchas de las playas populares a través de una aplicación con el fin de controlar el tamaño de las multitudes. A su vez, se han prohibido plásticos, fumar y, en algunos casos, incluso las toallas y sillas en las playas durante estos días festivos.

Las nuevas restricciones incluyen la prohibición de plásticos y fumar en playas concurridas (Photo by Tiziana FABI / AFP)

En Cerdeña, el alcalde de Olbia ha prohibido nadar de noche, acampar en la playa y encender fogatas. Además, se ha impuesto un límite de tiempo para la música nocturna que debe apagarse a las 5 am. Dicho límite puede parecer demasiado generoso para algunos, pero en otras áreas de la región, las reglas son más estrictas. En Sassari, la música debe detenerse a las 2 am, mientras que en enclaves turísticos de Platamona, Porto Ferro y Argentiera, la hora límite es a las 3 am, reportan los medios locales.

En Venecia, los turistas de un día deben pagar una tarifa de entrada en días pico. Esta medida ha sido adoptada por otras ciudades italianas como Roma y Florencia, donde semáforos temporales han sido instalados en áreas de alto tráfico peatonal para evitar que las personas se detengan a tomar selfies y bloqueen el flujo de personas.

En Roma y Florencia, se instalan semáforos temporales para evitar bloqueos peatonales

La Costa Amalfitana también ha puesto en marcha medidas para regular el número de vehículos en las pintorescas carreteras, limitando alternativamente las matrículas pares e impares de ingresar a ciertas calles durante las horas más concurridas del día, según informa la junta de turismo local de Campania.

La isla de Capri ha introducido una tarifa de desembarco doble para las llegadas durante los días feriados. Esta medida sigue el ejemplo de la tarifa de entrada establecida en Venecia a principios de este año. Además, destinos montañosos en la región de Trentino están utilizando monitores para rastrear el flujo de excursionistas y cerrarán senderos que lleguen a estar demasiado concurridos, informa el gobierno regional.

A lo largo de la Riviera Mediterránea en Liguria, la ocupación hotelera ha llegado al 99%, lo que significa que la región está prácticamente agotada para Ferragosto, según anunció Augusto Sartori, el consejero regional de turismo.

Las ocupaciones hoteleras en la Riviera Mediterránea alcanzan el 99% (EFE)

Incluso el turismo de cruceros en Italia enfrenta alta demanda. Se estima que más de sesenta y cinco mil pasajeros llegarán a Génova en cruceros, con seis barcos realizando doce escalas en las dos semanas antes y después del 15 de agosto, según informan los operadores de cruceros. En Civitavecchia, cerca de Roma, se esperan alrededor de cincuenta y nueve mil pasajeros durante el mismo período. En Nápoles se prevén cuarenta y cinco mil pasajeros y finalmente en Bari, se anticipan veinticinco mil pasajeros.

El turismo masivo, como mencionó la ministra de turismo italiana Daniele Santaché, es un problema de sobrecarga significativo. “El soborturismo es una blasfemia para mí; si acaso, el problema es gestionarlo y gobernarlo, como hemos comenzado a hacer desde que estamos en el gobierno”, dijo Santaché al periódico La Nazione. Además, añadió que están preparando el terreno para futuros desafíos como los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina en 2026 y el Jubileo en Roma en 2025.

Italia está enfrentándose al desafío de mantener el equilibrio entre atraer turistas y preservar la calidad de vida de sus residentes y la experiencia de los visitantes. Estas nuevas medidas buscan gestionar el flujo turístico durante uno de los períodos más concurridos del año, minimizando el impacto negativo tanto para locales como para turistas.