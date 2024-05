¿Está el personaje de Zendaya en ‘Rivales’ basado en una tenista real? Su guionista responde

Zendaya en 'Rivales'

Se ha convertido en uno de los grandes estrenos de los últimos días y va camino de ser una de las películas más comentadas del año. No es casualidad que Rivales esté protagonizada por Zendaya, cara visible de Rivales pero también presente en otro de los grandes títulos en lo que va de año como Dune: Parte Dos. La actriz de Euphoria ha vuelto a conquistar a crítica y público, aunque en esta ocasión lo ha hecho con un personaje completamente diferente a lo que nos tenía acostumbrados. Pero ha suscitado una gran duda con su último papel, ¿es puramente ficticio o está inspirado en alguien real? Bien, el propio guionista de la película ha tenido que salir a aclararlo.

En Rivales Zendaya da vida a Tashi Duncan, una mujer que conoce a los jóvenes tenistas Patrick Zweig (Josh O’Connor) y Art Donaldson (Mike Faist) durante el torneo juvenil del US Open. Los tres mantienen un encuentro que va más allá del tenis, pero con el tiempo cada uno sigue su camino, aunque son incapaces de olvidar lo sucedido. Años después, los caminos de los tres se vuelven a unir cuando un Patrick que ya es profesional visita la universidad de Stanford, donde Tashi y Art practican tenis a nivel universitario. Allí el trio mantiene una gran discusión que se salda con una lesión de rodilla de Tashi durante un partido. Una lesión que le aparte definitivamente del tenis pero que también lo une más con Art en detrimento de Patrick, al que no volverá a ver hasta 2019, año en el que se ambienta buena parte de la película.

Con semejante historia, hay quien se ha preguntado si la historia de Tashi no está inspirada en la de alguna otra tenista que viviera un caso similar. Y ha sido el propio guionista de Rivales, Justin Kuritzkes, quien ha desvelado la figura que sirvió de inspiración para el personaje: Mirka Vavrinec, o como es conocida en la actualidad, Mirka Federer. Así es, estamos hablando de la esposa del tenista suizo Roger Federer, durante años número de uno del mundo y uno de los grandes deportistas de todos los tiempos. Kuritzkes asegura que no tenía en mente a la extenista y en gran medida asistente de su marido hasta que se fijó en sus reacciones durante la final de Wimbledon de 2019, disputada entre Federer y Novak Djokovic.

Naomi Osaka o las hermanas Williams, otros referente

“Parecía muy estresada en todo momento. Yo la miraba y pensaba: ‘¿Por qué estás tan estresada? Tenéis todo el dinero del mundo. Habéis ganado 20 Grand Slams. ¿Qué os estresa tanto? Tiene que ser otra cosa’”, comentaba el guionista en una reciente entrevista. Lo que descubrió el escritor al indagar un poco más en la historia es que Mirka también había sido tenista, y de hecho había jugado junto a Roger Federer en la Hopman Cup, un extinto torneo de parejas mixtas en los que ambos competían por el combinado de Suiza. Sin embargo, una serie de lesiones recurrentes en el pie obligaron a Mirka a retirarse del tenis. “Se convirtió en la mánager de Federer y gestionó su vida. Él le atribuye mucho a ella su éxito”, explicaba el guionista de la película dirigida por Luca Guadagnino (Call me by your name).

El otro referente que menciona Kuritzkes es la tenista japonesa Naomi Osaka, o más bien su victoria frente a Serena Williams en la final del US Open de 2018, en la que derrotó a Serena Williams con apenas veinte años. En aquel partido, Williams fue amonestada en tres ocasiones, una de ellas por mantener un supuesto contacto con su entrenador. “Inmediatamente me pareció una situación intensamente cinematográfica en la que estás solo en tu lado de la pista y hay otra persona en este enorme estadio de tenis a la que le importa lo que te ocurre tanto como a ti, pero con la que no puedes hablar”, explicaba Kuritzkes. Por su parte, la propia Zendaya ha señalado cómo Serena y Venus Williams inspiraron su actuación. “Son icónicas, y las admiro mucho a las dos, no solo por lo que han conseguido en el deporte, sino creo que más allá: su impacto y su significado para tanta gente, específicamente para las mujeres negras”.