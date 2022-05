Las tropas rusas y ucranianas luchan casa por casa en Severodonetsk, la ciudad semidestruida por las bombas de Putin

Militares ucranianos inspeccionan un MT-LB ruso en el área de Kharkiv, en el este de Ucrania, el domingo 29 de mayo de 2022. (Foto AP/Bernat Armangue)

Las tropas rusas se adentraron más en una ciudad clave del este de Ucrania y lucharon calle por calle con las fuerzas de Kiev el lunes en una batalla que, según el alcalde, dejó la ciudad “completamente arruinada” y expulsó a decenas de miles de personas de sus hogares.

Los analistas militares describieron la batalla como parte de una carrera contra el tiempo para el Kremlin, que dijo que quiere completar su captura de la región industrial de Donbás antes de que lleguen más armas occidentales para reforzar las defensas de Ucrania. Las armas de Occidente ya han ayudado a las fuerzas de Kiev a frustrar un avance ruso sobre la capital en las primeras semanas de la guerra. Ese fracaso obligó a Moscú a retirarse, reagruparse y perseguir un objetivo más limitado de apoderarse del Donbás, donde los separatistas respaldados por Moscú ya controlaban franjas de territorio y han estado luchando contra las tropas ucranianas durante ocho años.

Militares ucranianos estacionan un BMP-2 ruso, un vehículo de combate de infantería, en el área de Kharkiv, en el este de Ucrania, el domingo 29 de mayo de 2022. (Foto AP/Bernat Armangue)

En los últimos días, la lucha se ha centrado en Severodonetsk en una batalla que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha calificado de “indescriptiblemente difícil”. Los implacables bombardeos de la artillería rusa han destruido infraestructura crítica y dañado el 90% de los edificios, y la energía y las comunicaciones se han cortado en gran medida en una ciudad que alguna vez fue el hogar de 100.000 personas.

“El número de víctimas aumenta cada hora, pero no podemos contar los muertos y los heridos en medio de los enfrentamientos callejeros”, dijo el alcalde Oleksandr Striuk a The Associated Press en una entrevista telefónica, y agregó que las tropas de Moscú avanzaron unas cuadras más hacia el centro de la ciudad.

El ejército ucraniano ha estado recuperando vehículos de combate rusos abandonados en la línea del frente para repararlos y usarlos para sus fines. ventaja. (Foto AP/Bernat Armangue)

“La ciudad ha quedado completamente arruinada”, agregó, y solo quedan entre 12.000 y 13.000 residentes, refugiados en sótanos y búnkeres para escapar del bombardeo ruso, una situación que recuerda el sitio de Mariupol que atrapó a los residentes y provocó algunos de los peores sufrimiento de la guerra.

Si bien se cree que decenas de miles han muerto en Mariupol, Striuk estimó que 1.500 civiles han muerto en su ciudad desde que comenzó la guerra, a causa de los ataques rusos y de las terribles condiciones, incluida la falta de medicamentos o tratamiento médico.

Un hombre asiste a un concierto callejero durante las celebraciones del Día de Kiev en Kyiv, Ucrania, el domingo 29 de mayo de 2022. La capital de Ucrania celebra el aniversario de su fundación cada último domingo de mayo. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

El ejército ucraniano dijo que las fuerzas rusas reforzaron sus posiciones en las afueras del noreste y sureste de Severodonetsk, 145 kilómetros (90 millas) al sur de la frontera rusa en un área que es el último foco de control del gobierno ucraniano en la provincia de Luhansk.

El gobernador de Luhansk, Serhiy Haidai, dijo que los rusos también estaban avanzando hacia la cercana Lysychansk. Dijo que dos civiles murieron y otros cinco resultaron heridos en el último bombardeo ruso. Severodonetsk y Lysychansk se encuentran a ambos lados del río Siverskiy Donetsk, de importancia estratégica.

En esta foto proporcionada por la Oficina de Prensa Presidencial de Ucrania el domingo 29 de mayo de 2022, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, en el centro, inspecciona los edificios dañados, mientras visita la región de Kharkiv golpeada por la guerra. Volodymyr Zelenskyy describió la situación en el este como "indescriptiblemente difícil". El "ejército ruso está tratando de obtener al menos algún resultado" al concentrar sus ataques allí, dijo en un discurso de video el sábado por la noche. (Oficina de Prensa Presidencial de Ucrania vía AP)

El avance ruso en Severodonetsk y Lysychansk es parte de un impulso total, ejecutado sin tener en cuenta las pérdidas de personal y equipo, dijo el analista militar ucraniano Oleh Zhdanov.

“Da la impresión de que Rusia se ha fijado el objetivo de apoderarse de Donbás a toda costa”, dijo Zhdanov. “La llegada de armas occidentales a Ucrania podría hacerlo imposible”.

Un paciente anciano espera en una camilla para abordar un tren de evacuación médica operado por MSF (Médicos sin Fronteras) en la estación de tren en Pokrovsk, este de Ucrania, el domingo 29 de mayo de 2022. (Foto AP/Francisco Seco)

Los ucranianos esperan poder contener a los rusos el tiempo suficiente para que se queden sin energía, o para que lleguen más armas occidentales. Pero Mykola Sunhurovskyi, un experto militar del grupo de expertos del Centro Razumkov con sede en Kiev, dijo que están tardando mucho en llegar, dado que los rusos tienen una oportunidad.

La presión rusa también continuó en el sur el lunes. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, mayor general Igor Konashenkov, dijo que un ataque de artillería en un astillero en el puerto sureño de Mykolaiv destruyó vehículos blindados ucranianos estacionados allí.

El tren está especialmente equipado y cuenta con personal médico, y transporta pacientes desde hospitales abrumados cerca de la línea del frente a instalaciones médicas en el oeste de Ucrania, lejos de los combates. (Foto AP/Francisco Seco)

En la región de Kherson, el subjefe de la administración regional instalado por Rusia, Kirill Stremousov, dijo a la agencia de noticias estatal rusa Tass que el grano de la cosecha del año pasado se está entregando a los compradores rusos y agregó que “obviamente hay mucho grano aquí. “Ucrania acusó a Rusia de saquear el grano de los territorios que controlan sus fuerzas, y EE. UU. alegó que Moscú está poniendo en peligro el suministro mundial de alimentos al impedir que Ucrania exporte su cosecha”.

Zelensky estaba programado para dirigirse a una reunión de líderes de la Unión Europea más tarde el lunes, mientras buscaban mostrar su solidaridad con Ucrania a pesar de las divisiones sobre si apuntar al petróleo ruso en una nueva serie de sanciones. El líder ucraniano ha exigido repetidamente que la UE apunte al lucrativo sector energético de Rusia y prive a Moscú de miles de millones de dólares cada día en pagos de suministro.

(con información de AP)

SEGUIR LEYENDO: