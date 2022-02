Un fotógrafo retrató a dos extraños tigres negros en India: hay solo ocho especímenes en el mundo

Los tigres negros tienen una rara condición llamada pseudomelanismo que hace que el color negro de sus rayas se fusione con su pelaje naranja Fotos: Satya Swagat

Dos tigres ‘negros’ extremadamente raros fueron capturados paseando por el Parque Nacional Nandankanan en el este de India.

Las impresionantes criaturas solo se han visto en el estado de Odisha y los expertos han afirmado en los últimos años que solo quedan entre siete y ocho en la región.

Los tigres negros adquieren su apariencia distintiva debido a mutaciones genéticas llamadas pseudomelanismo, donde su patrón de rayas oscuras se fusiona en un pelaje de color naranja claro dorado, lo que a menudo hace que su pelaje se vea completamente oscuro.

El raro animal está en alto peligro de extinción

El fotógrafo aficionado Satya Swagat, de 23 años, estudiante de negocios de Nueva Delhi, estaba a solo 10 metros de distancia mientras tomaba fotografías de los animales raros, todos machos, en noviembre pasado.

“Se me puso la piel de gallina cuando vi por primera vez al tigre melanístico. Fue difícil para mí creer lo que veía y por un minuto me olvidé de levantar mi cámara cuando el gran felino se movió justo en frente de mis ojos”, afirmó a The Daily Mail.

Los expertos señalan que solo quedan entre 7 u 8 de estos raros tigres y recientemente fueron fotografiados dos especímenes

“Me sorprendió la belleza del raro tigre. Mantuve la calma y el tigre me complació con mejores avistamientos y mejores poses”, agregó.

El fotógrafo que escuchó por primera vez sobre el tigre melanístico de sus amigos que habían visitado Nandankanan, y agregó: “No muchos los han visto en el bosque y no muchas personas han podido acercarse tanto a estos raros felinos”.

Swagat contó que en 2020 tuvo la oportunidad de fotografiar un tigre pero no logró una toma decente, así que no publicó las fotos. Pero en noviembre pasado logró capturar no solo a uno, sino a dos individuos diferentes.

Un tigre común en cautiverio. La diferencia está en las líneas negras (Reuters)

Los tigres negros eran raros incluso cuando la población de gatos salvajes era abundante en el país hace siglos.

En septiembre, se iluminó a los escurridizos tigres negros de Odisha cuando los investigadores que observaron a los animales en peligro de extinción en la reserva de Similipal sugirieron que la exclusividad en la mutación genética proviene del hecho de que los tigres son endogámicos y rara vez, si es que lo hacen, interactúan con otras especies fuera del estado de la India oriental.

Estos tigres son originarios de una región de la India y no entran en contacto con otros ecosistemas

“Los investigadores combinaron análisis genéticos de otras poblaciones de tigres de la India y datos de simulaciones por computadora para mostrar que los tigres negros de Similipal pueden haber surgido de una población fundadora muy pequeña de tigres y son endogámicos”, informó Indian Express .

Un tigre negro también fue visto por un atónito amante de los animales en Odisha a fines de 2020, y fue fotografiado por el aficionado Soumen Bajpayee.

Las fotografías fueron publicadas por un fotógrafo aficionado llamado Satya Swagat

Los avistamientos de tigres negros se han fotografiado solo en Similipal en Odisha desde 2007, pero se han observado allí desde 1993.

Financial Express informa que se han realizado presuntos avistamientos de tigres completamente negros desde 1773 cuando el artista James Forbes pintó uno en Kerala.

Uno de los tigres negros

Rumores similares se hicieron en Myanmar en 1913 y 1950 en China.

