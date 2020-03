El trabajo de Bo y Wang analizó cuatro generaciones de contagio: la primera, los casos importados de Wuhan; la segunda, los casos no importados de Wuhan y nuevos de transmisión comunitaria transmitidos por la primera generación o de causa desconocida; la tercera, casos nuevos derivados de la segunda generación y la cuarta, derivados de la tercera. “Los periodos de incubación de los casos no variaron de manera significativa entre una generación y otra, lo que sugiere que el virus no se ha adaptado rápidamente a los seres humanos”, explicaron.