Otro trabajo apuntó hacia una tendencia similar al analizar el ritmo de expansión del SARS-CoV-2 en China antes de la restricción de viajes impuesta el 23 de enero. “Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus” (Importante infección no registrada facilita la diseminación rápida del nuevo coronavirus), de la Universidad de Columbia, Nueva York, en cooperación con Imperial College London y las universidades de California en Davis, Hong Kong y Tsinghua en Beijing, estimó que 86% de los casos existentes de coronavirus no habían sido identificados antes de que Wuhan y otras ciudades muy afectadas fueran aisladas. Eso mismo estaría ocurriendo todavía allí donde no se implementen medidas de contención.