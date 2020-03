Cuando llegó a Canadá no hablaba inglés ni francés. “Buscaba una cancha para jugar al fútbol y no había. Entonces me puse a jugar al hockey. Mis padres recomenzaron todo pero mi vieja nunca se adaptó totalmente, ella es pura tucumana, y se volvió a la Argentina a principios del 2000. Ahora vive en el mismo barrio donde nací”, cuenta Rodríguez en un desayuno en Buenos Aires en el último día de su viaje a Uruguay y Argentina enviado por Trudeau para “estrechar lazos” con América Latina.