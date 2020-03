En los últimos dos meses reveló que también vio a muchos de sus colegas enfermarse y cuatro de ellos morir por el coronavirus. Uno de ellos fue Wenliang, cuya muerte provocó una ola de ira sin precedentes. Al comienzo del brote ocho médicos habían sido sancionados por las autoridades por “esparcir rumores”. “No soy una soplona. Yo fui quien dio el silbato”, dijo, de acuerdo a un artículo publicado por The Guardian. Sólo que el alerta no fue atendido y pretendió ser silenciado.