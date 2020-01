No obstante, las tensiones empezaron incluso antes de que asuman los ministros. A Sánchez le preocupan las ansias de protagonismo de Iglesias y quiere diluir su figura a toda costa. Por eso, el jueves anunció que habrá cuatro vicepresidentes, no tres como se había dicho en un primer momento. Junto al líder de Podemos estarán Carmen Calvo, Nadia Calviño y Teresa Ribera. Fue una sorpresa desagradable para el partido, que prefirió no expresar públicamente su malestar.