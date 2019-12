Sin embargo, y a pesar de adoptar al capitalismo con entusiasmo, sus dirigentes no generaron reformas políticas efectivas para adecuarse a la democratización que el mundo también encaró desde los años 90. Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Todo lo contrario. Laos es un Estado no democrático cuyo sistema es asimilado al de Corea del Norte, pero sin el peso económico o militar del país liderado por Kim Jong-un.