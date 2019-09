Tras cometer el feminicidio, introdujo el menudo cuerpo de la joven en una maleta, que dejó cerca de la entrada de una estación del metro de Taipei. Chan regresó a Hong Kong, confesó el crimen a la policía y, como no hay tratado de extradición entre Taiwán y China, y las leyes de la ex colonia británica no permiten que sea juzgado por un feminicidio cometido en Taipei, fue sentenciado a apenas 29 meses de cárcel. Y no por el asesinato, sino por haber utilizado las tarjetas de crédito de su novia cuando ya estaba muerta. Por buena conducta, podría ser puesto en libertad en octubre.