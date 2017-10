La pregunta que se hace todo el mundo luego de conocer el modelo islandés y sus fenomenales resultados es si se podría implementar algo similar en otros países. La excepcionalidad de este Estado insular es inocultable. Además del elevado nivel de desarrollo y de igualdad, hay que considerar que su población, de apenas 332.529 habitantes, es altamente homogénea. La inmensa mayoría de las naciones del mundo son mucho más heterogéneas y tienen otras dificultades, en las que sería mucho más difícil desarrollar un programa parecido, e incluso aunque fuera posible, no sería extraño que la efectividad no fuera tan grande. Pero eso no significa que no se pueda tomar nada.