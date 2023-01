“Hablando de plagios”: porqué López Doriga señaló a Arturo Zaldívar en uno de sus videos de Tik Tok

(Foto: Especial)

El conductor de noticias, Joaquín López-Dóriga Velandia, insinuó que Arturo Zaldívar de Larrea habría cometido posible plagio en su último video de Tik Tok.

Las palabras de despedida de Javier Lozano a Arturo Zaldívar: “Lamento haber creído algún día en ti” El señaló al exministro presidente de “plagiar” un movimiento característico del periodista Joaquín López-Dóriga VER NOTA

Se trata del material publicado el pasado 2 de enero —luego de que Norma Lucía Piña fuera elegida como la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)— que Zaldívar de Larrea, emitió un video para asegurar que no se retiraría de la corte, ni de Tik Tok, red social en la que ha obtenido más de 431 mil seguidores.

“Gracias por pedirme que no me vaya, me voy de la presidencia de la corte, pero no de la Corte, ni tampoco de TikTok, nos seguiremos viendo”, dijo frente a la cámara.

Al finalizar, el ministro se pone de pie mientras la canción “No me voy”, de OV7 suena de fondo; antes de salir de la toma el ex ministro presidente deja girando su silla.

La Suprema Corte se queda hoy sin presidencia mientras se libra la batalla por la sucesión de Zaldívar La elección para el sucesor de Zaldívar se llevará a cabo el próximo lunes 2 de enero, donde Yasmín Esquivel mantiene su candidatura para presidir al Poder Judicial VER NOTA

Este pequeño detalle no le fue omiso al conductor de noticias, López-Dóriga, quien, con humor, insinuó un caso de plagio en el video de Zaldívar, esto en medio de los señalamientos que existen alrededor de una de las ex candidatas a presidir la SCJN, Yasmín Esquivel, quien se ha mantenido en el ojo público las últimas semanas.

“Hablando de plagio”, escribió el presentador de noticias en tono cómico desde su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que uno de los sellos que ha caracterizado al ex presentador de Televisa es su singular salida tras concluir su noticiario, misma en la que, como lo hizo Arturo Zaldívar, hacía girar su silla en medio del spot de conducción.

El escenario en la SCJN

Cabe señalar que la salida de Arturo Zaldívar —tras concluir sus cuatro años en el puesto— se dio en medio de diversas polémicas dentro de la Corte.

Lo que hay en juego ante la elección de la presidencia de la Suprema Corte Entre las labores más destacadas de quien asuma la presidencia será la de autorizar las listas de los asuntos que debe discutir y votar el Pleno VER NOTA

Y es que una de las cinco personas que buscaba contender en las elecciones para presidir la SCJN se vio envuelta en acusaciones por presuntamente haber plagiado su tesis de licenciatura.

Se trata de Yasmín Esquivel, quien si bien no se llevó la victoria en las elecciones del 02 de enero en el Pleno de la Suprema Corte, sigue siendo blanco de señalamientos.

Además su proyecto de titulación continúa siendo investigado por las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución de la cual es egresada.

(Captura de pantalla: Suprema Corte)

Al respecto el ex presidente de la SCJN omitió brindar una declaración. No así respecto a la victoria de la nueva ministra presidenta.

Y es que, tras obtener la victoria con seis votos a favor en la tercera ronda de votos, el ministro Zaldívar utilizó su cuenta oficial de Twitter para felicitar a su “amiga” Piña Hernández por ser la primera mujer que presidiará la Suprema Corte. Hecho que considero como un día histórico en el país.

Cabe señalar que si bien su periodo como presidente concluyó, ello no significa que Arturo Zaldívar se despedira de la Corte, según adelantó.

SEGUIR LEYENDO: