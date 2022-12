Cuáles son las 4 principales razones por las que la embajada de EEUU rechaza otorgar una visa

Las personas estudian el sitio a donde viajarán. Foto: Pixabay

Para viajar a Estados Unidos desde México, los ciudadanos deberán contar con la visa americana. Sin embargo, tramitarla lleva un proceso exhaustivo que involucra también a un oficial consular, quien deberá realizar la entrevista correspondiente para aprobar o no este documento.

Ante ello, en este espacio digital recordaremos cuáles son los puntos más importantes que deberá considerar durante el proceso de emisión, para evitar que sea rechazada y tenga que volver a esperar para repetir el trámite.

¿Cuáles son las 4 razones más comunes para denegarla?

-No demostrar que viajará a Estados Unidos de forma temporal, además de no comprobar que tiene lazos suficientemente fuertes con su país como tener un trabajo, familia, casa, entre otros. Y es que de no hacerlo, pondría en duda la aprobación del documento, pues sugiere que desea permanecer por más tiempo en tierra estadounidense.

-Que el formulario DS-160 esté incompleto.- De encontrarse así, eso generaría dudas al oficial de manera inmediata y deberá hacer un esfuerzo extra, es decir, tendrá que presentar otros documentos adicionales.

Visitantes deberán realizar trámite de visa para ingresar a EEUU. (Foto: Archivo)

-No demostrar ser elegible.- Es decir, en este caso se determina así cuando una persona no presentó su pasaporte vigente o incluso, si violó leyes de inmigración con anterioridad.

-Proceso administrativo.- Va de la mano con el punto anterior, pues aquí pasarán las personas que no demostraron ser elegibles y tendrán que entregar una carta adicional con ciertas instrucciones. El tiempo de espera dependerá de cada caso y tardarán entre 60 días y hasta 6 meses en resolverlo.

Hay que recordar que la visa que generalmente se solicita es la visa B1/B2. La B1 se emite para socios comerciales, para viajar con motivo de una convención científica, educativa o profesional con fecha específica, así como para tomar una capacitación a corto plazo. Mientras que la B2 es clase turista, es decir, para conocer, vacacionar, comprar, a causa de un evento deportivo o de espectáculo, entre otras.

Para tramitar la visa, los interesados tendrán que llenar en primer lugar el formulario DS-160, donde se colocarán datos personales.

Un grupo de turistas esperan en el Aeropuerto. (Foto: Reuters)

También ingresar al sistema de citas y confirmar su dirección de correo electrónico y número de folio visualizado en el formato DS-160. Para la cita deberá dar click Aquí.

Considerar el pago correspondiente que es de aproximadamente 160 dólares (3 mil 200 pesos mexicanos) y acudir al Centro de Atención al Solicitante (CAS).

Cuando llegue al sitio, tendrá que presentar su pasaporte vigente y hoja de confirmación de la cita impresa.

Durante su cita también se tomarán fotografías y huellas digitales correspondientes. Luego deberá sostener una entrevista en el consulado o embajada donde se determinó la cita.

Es conveniente llegar con al menos 30 minutos de anticipación, donde el cónsul le realizará la entrevista en español y deberá presentar su pasaporte vigente, hoja de confirmación del formulario DS-160 y confirmación de cita impresa.

Al concluir la entrevista, el oficial consular determinará si es aprobada o no su visa. En caso de tener una respuesta positiva le enviarán un correo electrónico con los datos e información necesaria para recogerla.

