Visa americana: cuáles son las 6 principales recomendaciones que deberá considerar durante su entrevista

Familiares se dan cita en el Aeropuerto Internacional de México. (Foto: EFE)

Un error durante la entrevista con el oficial consular podría dar un revés a tu solicitud y aunque pueden volverla a tramitar, la expedición de este documento se atrasará. Ante ello, la principal recomendación al querer tu visa es decir siempre la verdad; sin embargo, existe una lista de errores que será mejor evitar al momento de solicitarla.

Visa Americana: qué se necesita para tramitar el documento por primera vez El trámite de la visa para quienes viajan por primera vez a los Estados Unidos, comienza con el llenado del formulario DS-160 VER NOTA

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos o Consulados en México el cónsul realizará una serie de preguntas para poder autorizar o no el documento de viaje requerido para entrar al país vecino.

Hay que recordar que el primer paso para obtener la visa es llenar el formulario DS-160, donde se colocarán datos personales, los cuales tendrán que coincidir con lo que dice durante su entrevista.

Las personas deberán sostener una entrevista. (Foto: Archivo)

¿Cuáles son las principales recomendaciones?

1.- Para evitar los nervios y ampliar la seguridad deberá expresar siempre lo que se le pregunta y no abundar más en el tema. Es decir, no dar detalle de su visita al otro país sino se le cuestiona más sobre ello.

Frío en México: alerta por ingreso de masa de aire ártica que generará bajas temperaturas La Conagua advirtió el ingreso del Frente frío 19 que persistirá varios días en algunas regiones de México VER NOTA

2.- Es importante que verifique cuál es el tipo de visa que necesita. Por ejemplo si es B1 o B2, entonces durante su entrevista no deberá decir que el motivo de viaje es para ir a trabajar o estudiar porque entonces se le negará. La B1 se emite para socios comerciales, para viajar con motivo de una convención científica, educativa o profesional con fecha específica, así como para tomar una capacitación a corto plazo. Mientras que la B2 es clase turista, es decir, para conocer, vacacionar, comprar, a causa de un evento deportivo o de espectáculo, entre otras.

3.- Decir la verdad será lo ideal para no negar el documento, pues el oficial le pedirá el formulario DS-160 que llenó previamente y comenzará a cuestionarle sobre lo que observa ahí. En ese caso, las respuestas deberán ser claras, deberá responder con seguridad y sobre todo, tendrán que coincidir con lo que escribió.

Un grupo de personas planea su viaje. Foto: Pixabay

4.- Si está desempleado o no tiene soporte económico, será mejor que evite solicitar una visa, ya que las autoridades de Estados Unidos temen que los solicitantes quieran volar al país vecino para quedarse a trabajar ahí.

Cayeron dos presuntos ladrones relacionados a múltiples robos de motocicletas en Coyoacán Omar García Harfuch, titular de la SSC capitalina festejó las aprehensiones, apuntando que ayudarán a disminuir este delito en la zona VER NOTA

5.- No hable de familiares sin documentos, ya que si las autoridades descubren que sus seres queridos no tienen documentación no perjudicará. Lo mejor es solo decir que viaja por cuestión de compras o vacaciones. En caso de que los familiares tengan una estancia legal, podrá expresar que va a visitarlos.

6.- Presentar pruebas de que tiene solvencia económica para realizar el viaje, tales como cuenta de banco y recibos de nómina donde se visualiza que actualmente está trabajando.

La revisión del formulario será revisada por la autoridad consular, quien determinará si aprueba o no la expedición de la visa.

¿Cuáles son las principales preguntas? . ¿A qué lugar de Estados Unidos viaja; cuál es el motivo de su viaje; Cuánto tiempo estará en EEUU; con quién viaja; dónde trabaja; desde cuándo labora ahí y qué actividades realiza; quién pagará los gastos de su viaje; dónde se hospedará; tiene familiares en Estados Unidos y ha viajado o estado antes en Estados Unidos.

SEGUIR LEYENDO