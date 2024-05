Por qué David Faitelson NO narrará la pelea de Canelo Álvarez vs Jaime Munguía

Canelo Álvarez habría vetado a David Faitelson de su pelea contra Munguía Foto: IG/david_faitelson Reuters

La pelea de Saúl Canelo Álvarez contra Jaime Munguía ha estado llena de polémicas, luego de la discusión que protagonizó el tapatío con Óscar de la Hoya, una nueva controversia fue revelada en vísperas de que se lleve a cabo la pelea estelar en el T-Mobile de Las Vegas.

Canelo habría vetado a David Faitelson, periodista de TUDN, de la cobertura de su pelea contra Munguía. Es sabido que Faitelson es una figura controversial dentro del periodismo deportivo mexicano, pero con Canelo se ha vuelto uno de los críticos recurrentes de su carrera, incluso han tenido encontronazos en redes sociales.

Fernando Schwartz, de Fox Sports, reveló en su cuenta oficial de X (Twitter) que Canelo le negó a Faitelson su acreditación para el evento. En consecuencia, no podría ingresar al T-Mobile para narrar y comentar el combate estelar.

El periodista de Fox Sports también ha sido un crítico de Saúl Álvarez, por lo que arremetió contra la actitud que estaba tomando previo a la pelea. Así lo reveló en redes sociales:

Canelo habría vetado a Faitelson de su pelea con Munguía (X/ @fersch_4)

“Por ahí me enteré también. Canelo también vetó de su pelea a David Faitelson. Al ser su propio promotor sus desplantes, soberbia y berrinche lo llevan a estás ridiculeces. Sin las televisoras y PPV no ganaría millones. Si Canelo campeón mundial de la soberbia. Los grandes admiten todo tipo de críticas. Los chiquitos aunque millonarios amargados. Que pena me vuelves a dar .En el pasado se la aplico al propio Mauricio Sulaimán (CMB)”.

Cabe recordar que TUDN anunció a David Faitelson como el analista estelar del evento Canelo vs Munguía, sería la primera vez que participaría en una cobertura de box desde que llegó a Televisa y estaría acompañado de Carlos Zar Aguilar, Ricardo Finito López, Marco Antonio Barrera y Mariana Barby Juárez.

Pero con el veto de Faitelson, TUDN tendría problemas para su cobertura de la pelea, además, la televisora anunció que el evento irá por sus canales de tv abierta.

Canelo aclara el veto de Faitelson

Faitelson se estrenará como analista de boxeo en TUDN para la pelea de Canelo vs Munguía (X/ @TUDNMEX)

Durante el evento de prensa previo al Canelo vs Munguía, el campeón tapatío charló con la prensa y negó que él esté detrás del veto de Faitelson. Pero, no descartó que la información que se filtró se trate de algún tipo de rumor. Expresó que está enfocado en dar su mejor combate.

Cuando le preguntaron sobre la situación con Faitelson, esto dijo:

“¿Yo? no, para nada. La empresa es la que se encarga de eso, yo estoy metido en lo mío, concentrado en lo que tengo que hacer. Tengo mucha paz en mi cabeza, en mi corazón, así que no”.

Sin embargo, agregó que la empresa con la que tiene acuerdo comercial para sus peleas ha de tener sus razones para vetar a Faitelson. Canelo recordó algunas de las diferencias que ha tenido con el periodista, así que no mostró algún tipo de preocupación por la expulsión del comentarista de TUDN.

Álvarez insistió en su postura de defender la credibilidad de su carrera, la cual ha sido arduamente criticada por Faitelson y otros periodistas más.

Canelo Álvarez buscara triunfo por nocaut contra Munguía este 4 de mayo (Reuters/Henry Romero)

“Si la empresa lo vetó, su motivo debe tener también ¿no? Obviamente si ves a una persona como él … una persona que desacredita cada una de mis peleas, entonces ¿para qué lo quieren aquí?, creo que la empresa tiene muchos motivos”.

Faitelson ha sido uno de los primeros en cuestionar la dirección que está tomando la carrera del boxeador en el ámbito mundial. Durante su participación en el programa “Tercer Grado Deportivo” y a través de sus redes sociales, Faitelson expresó su descontento con la aparente estrategia de Álvarez de evitar enfrentamientos con boxeadores de alto calibre, como David Benavidez.

“El mejor boxeador mexicano del momento sigue encontrando ‘excusas’ y ‘libramientos’ para evitar pelear ante los mejores de su peso”, comentó Faitelson, subrayando una tendencia percibida en la elección de los rivales por parte de Álvarez.

El periodista también criticó al sistema regulador del boxeo por permitir este tipo de maniobras. Faitelson señaló que, a pesar de no tener nada en contra de Jaime Munguía, el próximo oponente de Canelo, considera que esta pelea no representa el desafío que Álvarez debería estar buscando como campeón unificado de las 168 libras