Diputado del PVEM aclaró su pelea a golpes con Jorge Gaviño, del PRD

Jesús Sesma, diputado del Partido Verde Ecologista (PVEM) entró en conflicto físico con Jorge Gaviño, diputado del Partido de la Revolucion Democratica (PRD). El problema ocurrió en el Congreso de la Ciudad de México.

La discusión comenzó cuando Sesma le reclamó a Gaviño su abstención en la inclusión del dictamen de la nueva Ley de Bienestar Animal, pues aparentemente había anunciado que votaría a favor, de acuerdo con el comunicado que emitió poco después de la pelea.

En una de las grabaciones virales, se pudo ver que Jesús Sesma se defendió de los insultos de Jorge Gaviño y le dijo “Lo que entiendo eres un pu...o”, a lo que el diputado del PRD respondió empujándolo hacia atrás desde el hombro, iniciando así las agresiones físicas.

De inmediato los ánimos entre ambos se calentaron y el simpatizante del PVEM alcanzó a lanzarle una patada a manera de contestación. “Vuélveme a pegar y chin...as a tu madre, vuélveme a pegar y no respetaré tus canas”, le dijo también.

Aunque los colegas de ambos intervinieron para separarlos físicamente, las palabras altisonantes y las “mentadas de madre” entre ambos continuaron, por su parte, Jesús Sesma le reclamó a Jorge Gaviño que anteriormente había solicitado su apoyo, el diputado hizo referencia a la época en la que fue Director General del Metro de la Ciudad de México:

“¿Y qué tal me dijiste ‘Chuchito, Chuchito, necesito tu voto’?”, gritó Sesma con voz burlona.

Ya que la grabación de la agresión se difundió de forma inmediata, Jesús Sesma lanzó un comunicado en el que aclaró que no fue él quien inició las agresiones.

“Hace unos minutos, caminando hacia mi oficina, coincidí con el diputado Jorge Gaviño al que le reclamé su falta de palabra al votar en abstención la inclusión del dictamen de la nueva Ley de Bienestar Animal en el orden del día de la sesión, cuando desde ayer y de manera pública, me había dicho que votaría a favor. En respuesta al reclamo, recibí golpes e insultos, por lo que solo me queda una disculpa por haber reaccionado a los mismos”, se leyó en su cuenta oficial de Twitter. Cabe señalar que fue por un solo voto que este tema no se incluyó.

