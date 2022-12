Así fue el primer concierto de Pantera en el festival Hell & Heaven en México

Pantera, la legendaria banda de metal regresó a los escenarios con una nueva alineación. (Facebook Hell And Heaven Open Air)

Pantera regresó de las cenizas este 2 de diciembre de 2022, una fecha que sin duda alguna pasará a la historia de la música. La banda estadounidense eligió a México para debutar con una nueva alineación y pisar nuevamente un escenario tras más de 20 años de ausencia.

Danna Paola sufrió un nuevo incidente en concierto: se quedó colgando de un arnés La cantante ha enfrentado varios problemas en el inicio de su gira XT4515; no obstante, continúa ofreciendo el tan esperado show para sus fans VER NOTA

El gran suceso se llevó a cabo en el festival Hell &Heaven Open Air 2022, en el Foro Pegaso ubicado en el estado de Toluca, México.

La nueva era de Pantera está conformada por el guitarrista Zakk Wylde, el baterista Charlie Benante, el vocalista Phil Anselmo y Rex Brown en el bajo. Músicos que fueron vistos en acción este inolvidable viernes, Pantera apareció en el escenario Heaven Stage a las 22:05 horas para tocar una hora y media de sus legendarios temas que se mantienen intactpos en los recuerdos de su público metalero.

Buscan a una pantera que fue vista deambulando en Tacuba Comerciantes reportaron haber visto al gran felino paseando por los techos del mercado, cerca del Metro VER NOTA

El concierto causó un gran cúmulo de emociones tanto para los fans de antaño, como para las nuevas generaciones seguidoras de la agrupación. Y el momento que invadió de nostalgia el festival, fue cuando en las pantallas se proyectó un vídeo tributo a los fallecidos hermanos fundadores de Pantera, Dimebag Darrell y Vinnie Paul Abbott, quienes fallecieron en 2004 y 2018, respectivamente. Este gesto ocurrió mientras interpretaban el cover de Planet Caravan de Black Sabbath.

Pantera tocó en el Heaven Stage del festival Hell and Heaven Open Air en México. (Facebook @Hell&HeavenOpenAir)

Los asistentes al festival de metal que tuvieron la fortuna de presenciar el regreso de Pantera, describieron el espectáculo como salvaje, poderoso y como siempre lo soñaron.

Gustavo Adolfo Infante denunció que Alfredo Adame intentó matarlo con magia negra: “Un accidente mortal” El polémico periodista dio a conocer que Adame, contra quien lleva un proceso legal, habría solicitado los servicios de un “brujo” para hacerle daño y provocar su muerte VER NOTA

De acuerdo a algunas entrevistas durante 2021, la actual formación fue aprobada por los herederos de los fundadores de la banda, el baterista Vinnie Paul y el guitarrista Dimebag Darrell, así como Brown, quien en un inicio había asegurado que Wylde no haría una gira con Pantera si se llegaba a acordar un reencuentro. Sin emabrgo, los planetas se alinearon y este 2022 los fans de la banda pudieron escuchar en vivo y en directo canciones que marcaron el metal.

“Hoy se hace realidad, hoy regresa la mayor banda de heavy metal”, “De todo corazón deseo que honren la memoria de Dimebag y Vinnie ustedes son mi banda favorita de todos los tiempos”, “Amo a Phil con todo el corazon, pero sin dimebag no es Pantera”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales de los internautas que sostuvieron opiniones divididas respecto al regreso de Pantera.

Setlist de Pantera en Hell & Heaven Metal Fest 2022

- A New Level

- Mouth Of War

- Strenght Beyond Strenght

- Becoming

- I’m Broken

- Used My Third Arm

- This Love

- Yesterday Don’t Mean SHit

- Fucking Hostile

- Planet Caravan

- 5 Minutes Alone

- Walk

- Cowboys From Hell

- Domination / Hollow

- Walk

Cabe recordar que Pantera tiene dos fechas confirmadas en el país, la primera fue el show que acaba de ofrecer en Toluca y la segunda será el próximo 6 de diciembre en el Monterrey Metal Fest en el Parque Fundidora.

Asimismo, la banda tiene presentaciones agendadas en el Kotfest en Chile, Brasil y Colombia; festivales para el verano en Europa y como invitados en la gira de Metallica por Estados Unidos para el año 2023 y 2024.

SEGUIR LEYENDO: