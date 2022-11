De qué se reía “La Barbie” al momento de su detención, hace 12 años

Édgar Valdez Villarreal, alias "La Barbie" era uno de los aliados de los Beltrán Leyva. (AP)

El 30 de agosto de 2010 el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció con bombo y platillo la detención del narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”. Sin embargo, lejos de lamentarse, el capo apareció frente a las cámaras con una sonrisa socarrona y cínica que dejó consternado a más de uno.

Antes de cumplir 30 años “La Barbie” ya formaba parte del conglomerado de cárteles (Sinaloa, Juárez y Beltrán Leyva) llamado “La Federación”, y concretamente trabajaba para Marcos Arturo Beltrán Leyva. En una entrevista para la Policía Federal admitió que conoció en persona Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y a Ismael “El Mayo” Zambada García.

No obstante, en un documento oficial al que tuvo acceso la periodista Anabel Hernández, se detalló que de 2008 a 2010 el narcotraficante colaboró con la DEA y el FBI como informante a través de una tercera persona.

Sus socios desconocían por completo esta doble faceta de Valdez Villarreal, pero tampoco lo sabían los funcionarios corruptos a los que aseguró pagar cuantiosos sobornos, como el ex Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

La Barbie, la DEA y el FBI

Genaro García Luna, ex Secretario Federal en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón (Cuartoscuro)

“La Barbie” habría detallado a las autoridades estadounidenses cómo funcionaba el esquema corruptor de los altos funcionarios del gobierno mexicano en su trato con los narcotraficantes, y de cómo éstos compartían información sensible con organizaciones importantes como el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva.

Fue testigo de cómo oficiales mexicanos entregaron a estos dos cárteles identidades, fotografías y ubicaciones de agentes de la DEA que trabajaban encubiertos en varias partes del territorio mexicano. De hecho, en el documento el gobierno de EEUU reconoció que gracias a esa información dada por “La Barbie” pudo salvar la vida de sus agentes.

En noviembre de 2012 “La Barbie” entregó a Anabel Hernández una carta firmada por él en la que aseguró haber entregado millonarios sobronos a Genaro García Luna, así como a sus más cercanos colaboradores, entre ellos Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas, Armando Espinosa, entre otros.

En dicha misiva el capo afirmó que el propio presidente Felipe Calderón ecnabezaba reuniones con narcotraficantes.

Cambios en el registro de prisiones y juicio contra García Luna

La embajada de Estados Unidos le confirmó a Marcelo Ebrard que "La Barbie" sigue bajo custodia. (Archivo)

Este lunes 28 de noviembre se dio a conocer que Édgar Valdez dejó de figurar en los registros de la Oficina Federal de Prisiones de los Estados Unidos (EEUU). Al ingresar sus datos, la ficha especifica que ya no se encuentra bajo custodia en ninguna prisión estadounidense.

“No está en custodia BOP” (NOT IN BOP CUSTODY), se puede leer en los registros. BOP refiriéndose a la Agencia Federal de Prisiones por su nombre en inglés (Federal Bureau of Prisons).

La hipótesis más fuerte fue que “La Barbie” había llegado a una especie de acuerdo con las autoridades estadounidenses como testigo colaborador debido a sus cooperaciones en el pasado con la DEA y otras agencias gubernamentales.

Sin embargo, este martes 29 de noviembre el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que la embajada de Estados Unidos le confirmó que el narcotraficante sí se encuentra bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

En los registros el nombre de "La Barbie" y la fecha de su liberación en el año 2056 (Borderland Beat)

“De La Barbie todavía no tengo información de que haya sido puesto en libertad, es decir sigue bajo custodia pero no nos han dado de que sigue”, comentó Ebrard en una entrevista en el marco de la inauguración de la Oficina de Pasaportes en el Aeropuerto Internacional de Tijuana.

Los cambios en el registro oficial de prisiones respecto a “La Barbie” ocurrieron en el marco de la víspera del juicio contra Genaro García Luna, cuyo proceso se llevará a cabo el próximo 17 de enero de 2023.

La propia Anabel Hernández dijo en una entrevista para La Octava que “La Barbie” podría ser uno de los testigos “estrella” contra el otrora “superpolicía” de Felipe Calderón.

