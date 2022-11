Las fusiones más extrañas entre las grandes estrellas latinas y hollywoodenses

Las fusiones más extrañas entre las grandes estrellas latinas y hollywoodienses (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Nadie imaginaría ver a Nicki Minaj de fiesta con la mexicana Thalía, a Katy Perry y el puertorriqueño Residente -Calle 13- conduciendo unos premios, a polémicas ex chicas Disney como Demi Lovato y Miley Cyrus con el español Pablo Alborán y Paulina Rubio, respectivamente. Todo eso ha pasado y sus fotos son fieles testigos de los encuentros.

Las fusiones en la industria del entretenimiento ha permitido a cientos de latinos tener acercamientos con grandes estrellas de Hollywood, algo que en el pasado hubiera sido imposible de creer.

Algunas de las uniones de los más grandes famosos del entretenimiento han sido catalogadas por los fans, desde “extrañas” hasta “imposibles de imaginar”.

Thalía y Minaj en un evento social. Perry y Residente conduciendo unos premios (Foto: Twitter/@thalia/ MTV)

Maluma y su larga lista: Taylor Swift, Drake, Madonna e Iggy Azalea

Dentro de las principales listas de las canciones y discos más vendidos en la historia, el pop y el rock han dominado teniendo a sus máximos exponentes entre los primeros lugares. Sin embargo, en los últimos años, el reguetón se ha popularizado entre los géneros musicales más escuchados en las plataformas de streaming.

Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, ha resultado ser uno de los más favorecidos de dicho fenómeno. El cantante colombiano ha posado y cantado con artistas internacionales, que incluso ni sus mismos famosos compatriotas americanos han logrado.

El colombiano pasó tiempo con la multi ganadora del Grammy (Foto: Instagram/@maluma)

Durante los premios Billboard Music Awards 2019, celebrados en el hotel MGM Grand Las Vegas, ocurrió un encuentro que en otro tiempo hubiera parecido imposible, ¡El de Taylor Swift y Maluma, baby!

Así disfrutaron de un evento en Canadá (Foto: Instagram/@maluma)

Maluma comprobó en 2021 que además de “codearse” con uno de los músicos más importantes del mundo, también llegó a ser invitado especial de eventos de Disney. Sonriente, junto a Drake, se dejó ver desde un espacio exclusivo en Toronto, Canadá.

También coincidieron en los Premios MTV MIAW en México (Foto: Instagram/@maluma)

Aunque algunos rumores apuntan a que el cantante le “rompió el corazón” e incluso esquivó un posible intento de beso en la boca durante los Premios Juventud 2017, la Princesa del Rap Iggy Azalea también formó parte de su lista, dejándose ver incluso fuera del mundo musical en espera de no ser captados por los paparazzi.

La reina del pop acompañó a Maluma en su última presentación en Colombia

Madonna merece mención honorífica en esta lista, ya que después de un encuentro en unos premios, ella lo buscó a él para ser parte del sencillo líder de su disco Madame X. Maluma la hizo cantar en español, Medellín se convirtió en la primera de sus dos colaboraciones -Soltero fue la siguiente, pero para el disco de él 11:11- y de una polémica amistad de la cual él ha externado “estar más que orgullo”, como ha escrito en algunas de las descripciones que ha puesto a diversas fotos que subió junto a su lado en redes sociales.

Joan Sebastian y Will I Am, de Black Eyed Peas

"Hey You" fue el resultado de su admiración mutua (Foto: Instagram/@iamwill)

Como si la foto no fuera suficiente, unir al regional mexicano con el electro pop terminó de hacer más “extraña” la situación, como mencionaron los críticos en Billboard y muchos fans. El rey del jaripeo y el vocalista de Black Eyed Peas crearon Hey You, un dueto que fue blanco de burlas y memes por la falta de pronunciación de Joan Sebastian, pero esto no impidió que se convirtiera en una de las canciones más escuchadas dentro del repertorio de ambas estrellas.

Ex chicas Disney, de las más buscadas por los latinos

El paso de Paulina Rubio por el reality de canto The X Factor USA, en el 2013, no solo le dio la oportunidad de conocer a valiosos talentos, sino que le dejó una gran amistad con Simon Cowell y Kelly Rowland. De manera particular, esa amistad floreció con Demi Lovato, con quien desde entonces ha interactuado y grabando divertidos videos en redes sociales que sucedieron detrás de bambalinas.

Paulina Rubio y Demi Lovato fueron juezas en el reality de canto The X Factor USA, en el 2013 (Foto: Twitter/@paulinarubio)

La Chica Dorada también ha compartido amistad con Miley Cyrus, a quien no dudó en defender cuando la intérprete de Wrecking Ball realizó uno de los cambios de imagen y música más polémicos de la historia, que le otorgaron el título de la Reina del Twerking.

"La Chica Dorada" defendió a Miley Cyrus fuertemente en el 2013 (Foto: Twitter/@paulinarubio)

“Tenemos que dejarla en paz. Cuando empiezas tan joven tienes que encontrar diferentes maneras de ser tú misma y creo que está lográndolo. Tiene talento, es joven, es linda; ella puede hacer lo que quiera”, declaró Paulina Rubio durante el reality.

Michael Jackson en la boda de Thalía

Michael Jackson le regaló una rosa a Thalía (Fotos: Twitter/thali-fanmx)

El evento ocurrido la 5ta Avenida en Nueva York, en Estados Unidos, dejó ver un vestido de 350 mil dólares que fue tema de conversación en medios internacionales gracias al trabajo realizado por su diseñador, el mexicano Mitzy. Y aunque había muchas más personalidades, la llegada del Rey del Pop, eclipsó por completo la ceremonia, que hasta al mismo novio -Tommy Mottola- fue sorprendido, como lo cuentan los fans de la mexicana.

El intérprete de grandes clásicos del pop como Smooth Criminal, Thriller o The Way You Make Me Feel, entró al lujoso evento con una rosa roja en la mano, la cual aseguraron algunos de los presentes en la boda, se la entregó a Thalía.

Christina Aguilera es fan de Lucero

Christina Aguilera le confesó a Lucero que era su fan (Foto: Instagram/@luceromexico)

Por difícil que pueda parecer, Lucero contó en su canal de YouTube su experiencia al grabar en 1998 la canción Mi reflejo, de la película Mulán, y que en la versión en inglés de la cinta la interpretó la Cristina Aguilera.

“Nos fuimos a grabar el video a Orlando, al parque de diversiones, y la gran anécdota al final de la grabación es que me dice la gente de producción: ‘Lucero hay una persona que te quiere conocer, saludar y tomarse una foto contigo porque le gusta mucho lo que tú haces’, yo contesté: ‘Claro, encantada de la vida’”, inició.

El impacto vino después: “Pregunté quién era y me respondieron que Christina Aguilera. Y yo: ‘¿Cómo que Christina Aguilera me quiere conocer?’, yo la quiero conocer a ella’. Yo había escuchado su versión en inglés tan espectacular y estaba fascinada, no era una artista tan popular como hoy que todos la ubicamos, y dije ‘Qué emoción y qué lindo que ella quiera conocerme’”, agregó detallando que fue gracias a que el abuelo de Aguilera era ecuatoriano ya conocía de su carrera.

¡Jennifer Lopez detuvo un concierto solo para saludar a Gloria Trevi!

Aunque gran parte de la carrera de JLo ha tenido de alguna manera conexiones con México después de su interpretación de Selena Quintanilla, en 2017 La diva del Bronx detuvo un show en Las Vegas al percatarse de que la cantante mexicana, Gloria Trevi, estaba entre los asistentes, a quien por cierto tomó de sorpresa.

Jennifer Lopez Gloria Trevi en el 2017, desde Las Vegas (Foto: Instagram/@gloriatrevi)

“Hoy tenemos una invitada especial. Gloria Trevi está aquí esta noche. Gloria, gracias por venir”, expresó Jennifer Lopez, para después de finalizar el show, invitarla a su camerino y tomarse selfies que se volvieron virales.

El impacto que la música en español está teniendo en el mundo, permitirá que esta lista solo sea el principio de más fusiones entre famosos que antes parecían inalcanzables.

