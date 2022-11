Lis Vega pidió compasión en caso de Pablo Lyle: “Si está pagando su error, no hay que desearle mal”

(Foto: Instagram/@lisvegaoficial)

La próxima semana se tiene prevista la audiencia de Pablo Lyle, en donde las autoridades estadounidenses dictaminarán la sentencia definitiva del actor tras ser culpado de homicidio involuntario en fechas recientes. Ante esto, varias personas de la farándula mexicana no han dudado en reaccionar.

Tal fue el caso de Lis Vega, quien mencionó de forma tajante que no justificaba al famoso por sus actos, pero consideraba importante que se pararan los ataques en su contra, pues ya estaba pagando por las equivocaciones cometidas.

‘’Desgraciadamente, hay mucha ira y mucho odio en la humanidad, y eso es lo que pasa; no perdonamos los errores como si nosotros no los tuviéramos y creo que para eso vinimos. Si él está allá pagando su error, no hay necesidad de desearle tanto mal a una persona”, dijo durante un encuentro con los medios.

La bailarina remarcó que seguramente Pablo Lyle estaba aprendiendo mucho de esta difícil situación y pidió a la opinión pública un poco de compasión.

‘’Dios sabe lo que él tiene que aprender en este plano y por qué sigue en lo que está pasando en su vida, Por supuesto, yo no soy cubana cuando soy humana, ni soy mexicana. Yo soy un ser que pide que veamos desde el amor y entendimiento a las personas y lo que nos pasa’', expresó.

La famosa dejó en claro que ninguna de sus declaraciones iba encaminada a defender la agresión que cometió Lyle hace unos años, sino que apelaba al respeto.

‘’No estoy de acuerdo para nada con cosas de violencia, con suicidios, ni estoy de acuerdo con quitarle la vida a nadie o tomar la vida de nadie. Estoy en contra de todo lo que no vibre en amor’', comentó.

Qué pasó con Pablo Lyle

Toda la situación habría comenzado el 31 de marzo de 2019 cuando Pablo Lyle, junto a su esposa, hijos y cuñado, Lucas Delfino, se dirigía al aeropuerto de Miami, Florida.

No obstante, en algún momento del trayecto, la camioneta en donde viajaba el famoso se le habría cerrado al coche de un hombre identificado como Juan Ricardo Hernández.

Para ese momento, Hernández los alcanzó en un semáforo en rojo y comenzó a golpear una de las ventanas de la camioneta de Lucas Delfino.

Tras bajar del coche y enfrascarse en una discusión, Delfino regresó a la camioneta, pero Lyle volvió y le propició un fuerte puñetazo a Juan Ricardo, lo cual provocó que el cubano cayera y su cabeza golpeara en el asfalto.

Pablo Lyle y su familia se fueron de la escena en el momento en que Hernández cayó y minutos después el hombre de 63 años fue socorrido y llevado al Hospital Jackson Memorial, donde murió luego de cinco días de cuidados intensivos, el 4 de abril de 2019.

Así, después de más de tres años de que inició el caso Pablo Lyle por homicidio involuntario, fue encontrado culpable por la muerte de Juan Ricardo Hernández a principios de octubre pasado.

Según la declaración que publicó la abogada del estado Katherine Fernandez Rundle, el caso de Lyle demuestra la destructividad que tienen los accidentes por el comportamiento de los que van al volante.

