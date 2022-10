Alumno de secundaria apuñaló a su profesora en EdoMex

En una secundaria del EdoMex un alumno apuñaló a su profesora (foto: captura de googlemaps)

Recientemente un alumno de secundaria perteneciente al municipio de Chimalhuacán, Estado de México, fue detenido por las autoridades después de haber apuñalado a su profesora en medio de la clase.

Un adolescente de 11 años de edad fue el responsable de los hechos ocurridos en las instalaciones de la Escuela Secundaria Número 700 “Ignacio López Rayón”, la cual se encuentra en la colonia San Miguel Acuitlapilco de Chimalhuacán.

Según los reportes preliminares, el estudiante de primer año se había molestado con la docente de la asignatura de Tecnología cuando esta le solicitó la entrega de un trabajo que había encargado con anterioridad al grupo. De tal forma que el estudiante, amenazó a la maestra con un arma punzocortante que momentos antes habría sacado de entre sus pertenencias, posteriormente procedió a apuñalarla y salió corriendo del salón.

‼️ALUMNO DE SECUNDARIA APUÑALA A SU MAESTRA EN #CHIMALHUACAN #EDOMEX‼️ el menor de 11 años ingresó al plantel con un arma punzo cortante y atacó a la maestra solo porque le pidió la tarea. Ocurrió en la Numero 700 Ignacio López Rayón. pic.twitter.com/M2JHYE2z6V — FernandoCruz (@FernandoCruzFr7) October 27, 2022

El joven intentó escapar de la escuela, sin embargo fue retenido por la docente, quien aún herida salió rápidamente del aula para poder tener a su atacante. Tras la disputa, el alumno fue detenido por policías municipales que llegaron al plantel, para después trasladarlo a la Preceptoría juvenil.

Su padre se negó a dar declaraciones ante las autoridades luego de que la maestra presentó formalmente la denuncia correspondiente, lo cual sucedió posterior a que recibiera la atención médica necesaria. En el exterior del salón de clases se juntaron varios estudiantes, ya que presuntamente la habría jalado del cabello y amagado con el arma, la mentora fue atendida por los servicios de emergencia debido a la crisis nerviosa.

Los padres de familia de los demás alumnos le exigieron a las autoridades de la secundaria la revisión de mochilas a los estudiantes para evitar que alguien más porte algún tipo de arma y se vuelva a presentar una desgracia entre la comunidad escolar.

Hasta el momento se desconoce como procederán las autoridades con el menor de edad Foto: MXCity/Guía Insider

La profesora regresó al salón de clases para continuar con la jornada laboral y hasta el momento la dirección del plantel no ha revelado detalles sobre cuál será la situación escolar y legal del menor, ni si se aplicará el operativo mochila segura para poder evitar que otros asistentes ingresen al plantel educativo con ese tipo de armas, buscando evitar y erradicar que se vuelva a presentar ese tipo de situaciones.

Algunos usuarios de internet han expresado su pensamiento por medio de redes sociales respecto al tema: “¿Qué clase de niñez tenemos hoy en día? culpa de padres permisivos y est*****s que crían puro delincuente, pongamos un alto a tan pésima educación, la culpa de los gobernantes es del 100% al poner en tela de juicio la educación de los padres”, se pudo leer.

De tal forma que algunos internautas consideran que parte de la culpa es la educación recibida en casa y del gobierno, mientras que otros consideran que es parte de la deteriorada salud mental que dejó el encierro a causa de la pandemia: “La Salud Mental debe de ser una prioridad en política pública, la pandemia dejó muy afectadas las emociones de los estudiantes; hoy todos los maestros están batallando en controlar las aulas, sos por nuestras niñas y niños”.

“Cierto, muchos niños y adolescentes presentan problemas de depresión, ansiedad, etc, incrementaron los casos y/o el nivel, después de la pandemia y cuántos más hay, que no se han detectado y las escuelas no tienen los recursos o autorización para apoyar”, opinaron respecto al caso. Realizaron un llamado a las autoridades para darle prioridad a la salud mental de los jóvenes mexicanos.

SEGUIR LEYENDO: