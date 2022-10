¿AMLO a Qatar 2022? Joven encontró una estampita del presidente para el álbum del mundial tras comprarlo en Tepito

Estampa de AMLO para álbum de Panini Qatar2022. Foto: Tiktok fabianbecerrilapo80

Como ya es una tradición cada que un gran evento deportivo tiene lugar, Panini puso en circulación el álbum para la edición de la Copa Mundial de Qatar 2022. Miles de aficionados se han hecho de uno con el objetivo de reunir las 670 estampas que lo conforman y que corresponden a las 32 selecciones participantes, los de los estadios sedes, así como el trofeo, mascota y balón oficial del evento.

De diversas maneras y estrategias, quienes poseen un álbum han buscado conseguir las estampas faltantes. De esa forma es que un joven en Ciudad de México acudió a comprar sobres a un mercado informal en el centro de la urbe y se encontró con una sorpresa: la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un vídeo publicado a través de la cuenta de Fabian Becerril Apod (@fabianbecerrilapo80) en la aplicación TikTok, el usuario aseguró que al abrir uno de los paquetes el mandatario apareció junto al delantero, también mexicano, Raúl Alonso Jiménez. “Me salió el cabecita de algodón en un sobre del álbum del mundial de Qatar”, se lee en la descripción de la grabación.

Aunque la empresa sacó varias estampas en edición especial -Colección Legends- no existen oficialmente imágenes que no sean de futbolistas, mucho menos de político. Debido a lo singular del hecho, el vídeo causó miles de reacciones de otros usuarios quienes lo abordaron con humor no sin dejar de preguntarse si era realmente verdadero.

Al interior del Tiktok, el creador explica la situación: “Compré estos sobres más baratos en Tepito. Un amigo me recomendó ir porque las venden en 15 pesitos cada sobre. Me salieron cartas buenas pero… ¿AMLO? JAJAJA Eso me pasa por querer comprar más barato”. Mientras tanto, algunas personas comentaron “el amlo legendario”, “que suerte que te haya salido mi querido presidente” y “es premio o castigo¿? no entendí”.

A menos de un mes para el inicio de la justa deportiva, el álbum y sus estampas todavía pueden ser adquiridas para quienes lo deseen. En México, algunos de los puntos de venta autorizados son: Tiendas Panini, Tiendas Panini online, Tiendas Panini online exclusive, Puestos de periódicos en la Ciudad de México, Oxxo, Sanborns, Liverpool, Mixup, La Comer, HEB, Librerías Gandhi, Amazon.

Álbum Panini ya está en venta en distintas tiendas de México (Foto: Infobae México)

Mientras que los precios para comprar alguno de los productos van desde los 18 hasta los 2000 mil pesos. Sobre con cinco estampas,18 pesos; caja con 104 sobres, mil 872 pesos; ecoblíster de 10 sobres, 179 pesos; álbum de pasta suave con dos sobres, 59 pesos; álbum de pasta suave con cuatro sobres, 89 pesos; álbum de pasta dura regular, 247 pesos, y álbum de pasta dura con 104 sobres: 2 mil 121 pesos.

Estampas difíciles, un mito

En entrevista para Infobae México, Francisco Poch, encargado del área de colecciones de Panini México, se encargó de desmentir uno de los mitos más comunes respecto al llenado del álbum. Y es que, aseguró que es mentira que se produzcan y distribuyan estampas más complicadas (o en menor cantidad) de conseguir de manera premeditada y detalló que la dificultas responde a una demanda natural de la afición.

“Siempre nos dicen que siempre hay un holograma más complicado, una estampa más difícil, pero no. La verdad es que la fábrica hace todo por igual, corta todo por igual y lo distribuye de manera aleatoria. También existe el famoso mito de que no compres dos cajas en mismo punto de venta porque te va a salir lo mismo. La realidad es que todo está super revuelto, lo que pasa es que la demanda se genera solita”, explicó.

SEGUIR LEYENDO: