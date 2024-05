Gerardo Fernández Noroña se despide entre lágrimas de la Cámara de Diputados

Noroña resaltó su último logro antes del último día en la Cámara de Diputados CRÉDITO: (X/@fernandeznorona)

En el marco del último día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el petista Gerardo Fernández Noroña destacó que logró incluir al escritor Ignacio Ramírez El Nigromante en el Muro de Honor y también rompió en llanto al despedirse de sus compañeros.

Cuando subió a la tribuna, al diputado del Partido del Trabajo (PT) se le cortaron las palabras en varias ocasiones hasta que reconoció que dentro de la Cámara de Diputados vivió los mejores momentos de su carrera política, entre aplausos y gritos de los demás, incluso comenzó a llorar.

Este fue su mensaje profundamente conmovido:

El diputado del PT también aseguró que se atiene a los resultados de las elecciones Crédito: (YouTube/@camaradediputadosmx)

“Me despido no sin emoción, he vivido los mejores momentos de mi carrera política aquí en este lugar, lo agradezco, un abrazo”, mencionó justo antes de alzar el puño al aire y retirarse de su lugar.

Algunos diputados y diputadas dedicaron algunas palabras a los demás para decir adiós, por su parte, Noroña les dijo que ya no le parecía adecuado seguir hablando de diferencias políticas de cara a las elecciones del 2 de junio de 2024.

“Compañeras y compañeros: hemos dicho todo lo que teníamos por decirnos ¿Qué sentido tiene continuar si sabemos que aquí no se decidirá el futuro de la Patria, se decidirá en las urnas y lo decidirá el pueblo de México? Él determinará los destinos de la nación y el determinará entre los dos proyectos que están en disputa, a su veredicto me atengo, a su conocimiento, a su politización y las decisiones que el pueblo tome”, dijo.

De igual forma, invitó a los diputados a que las diferencias políticas no se vuelvan personales, al mismo tiempo que agradeció a Ignacio Mier, Leonel Godoy y Aleida Alavez.

Así se develó el nombre de El Nigromante (X/@fernandeznorona)

Tras su participación, Noroña publicó las fotografías del momento en que se develó el nombre del poeta guanajuatense Ignacio Ramírez El Nigromante, quien fue miembro del Congreso Constituyente de 1857.

“Dije que no me iría de la ⁦@Mx_Diputados sin que se hiciera justicia al Nigromante. Habrá a quien le parezca un asunto menor, no lo es”, escribió. También destacó la inclusión de Leandro Valle Martínez “Hoy se hizo justicia”, agregó desde su cuenta de X.

Impugnan candidatura de Fernández Noroña al Senado

La candidatura de Gerardo Fernández Noroña al Senado de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) está siendo objeto de revisión luego de una impugnación interna. Mariano Alberto Casas Valadez, secretario general de Morena en Zacatecas, presentó el recurso ante el Consejo General del instituto Nacional Electoral (INE), lo que podría derivar en un cambio en las listas de candidatos del partido para el proceso electoral próximo.

Fernández Noroña Crédito X @fernandeznorona

La impugnación se centra en dos ejes principales: por un lado, Casas Valadez sostiene que el INE no aseguró el cumplimiento de los estatutos de Morena en cuanto a la selección de candidatos, lo cual, a su juicio, afecta la legalidad y la seguridad jurídica del proceso. Por otro, argumenta que su posición como candidato fue perjudicada al no ser asignado “en un mejor lugar de la lista” de preseleccionados por el partido, según lo anunciado por Mario Delgado en febrero. Según el reclamante, esto vulnera sus derechos políticos dentro de la organización.

La queja específica señalada por Casas Valadez radica en que Fernández Noroña, quien aparece en quinto lugar como titular en la lista de candidatos a senadores de Morena, es miembro activo del Partido del Trabajo (PT) desde 2010 y actualmente ejerce como diputado bajo esa etiqueta en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión. Este punto sugiere un posible conflicto con las normas de afiliación y representación política. Además, destaca la participación de Noroña como representante del PT durante una sesión extraordinaria del INE el 29 de febrero de 2024, reafirmando su vínculo con dicho partido.