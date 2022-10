“¿Cuál es la uni más sexy de México?”, la nueva tendencia en TikTok que está generando polémica

(Captura de pantalla: Tiktok/luisfernandoalpha)

Una nueva dinámica en TikTok con estudiantes de universidades privadas detonó polémica en redes sociales.

Ahora el usuario @luisfernandoalpha acudió a las instalaciones de la Universidad Anáhuac para preguntar a las y los alumnos, cuál es el alma máter “más sexy” de México.

“¿Cuál crees que sea la universidad más sexy para estudiar en México y por qué?”

Si bien @luisfernandoalpha no precisa a qué se refiere, los jóvenes destacaron el físico y aspecto tanto de los estudiantes de la Anáhuac como de la Universidad Iberoamericana (Ibero), dos de los institutos con colegiaturas más costosas del país, donde suelen acudir hijos de empresarios y funcionarios públicos.

“(Los de Anáhuac) Porque estamos todos los del (colegio) Oxford en la Anáhuac, por eso”, “También hay guapos aquí (Anáhuac), pero están más guapos los de la Ibero”, “La Ibero, porque su nombre está padre”, “La Anáhuac porque estudiamos aquí, nosotras la hacemos sexy, y porque tiene instalaciones muy padres”, “La Anáhuac, porque hay morros chidos”, “La Ibero porque la gente tiene porte”, “El ITAM, la verdad, porque es la que mejor te prepara”, fueron algunas de las respuestas.

Sin embargo, también se les cuestionó cuál es la “menos sexy” y por qué. Aquí la mayoría señaló a la Universidad Panamericana (UP), pero también el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y como pública, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Ay, no la UP, no sé”, “La UP, el ambiente es muy pesado”, “El ITAM porque tiene un índice de suicidios muy sospechoso”, “El Tec de Monterrey, siento que la gente es muy diferente”, “El Tec, pero solo porque me queda muy lejos”, “La UNAM, no me gusta la gente de ahí”, fueron algunas réplicas.

Reacciones de redes

Aunque muchos coincidieron con sus respuestas, hubo cibernautas que descalificaron la dinámica y señalaron que las universidades privadas se distinguen por sus buenas instalaciones y un alumnado con ropa costosa, pero no necesariamente por el alto nivel académico.

“Si les hicieran preguntas de cultura general, quedaría claro cuál es la más sexy”, “En las públicas como la UNAM y el Poli sí se gana el lugar, no se compra”, “¿Es porque en la UNAM somos pobres?”, “Qué pasión por humillarse la de estas personas, para nada es queja”, “Me encanta escuchar el acento chilango-fresa de estos morros”, se lee entre los comentarios de los videos.

Cuánto cuesta tu outfit

Cabe mencionar que un estudiante de diseño de moda se ha hecho viral en TikTok gracias a un par de videos en los que entrevista a compañeros de la Universidad Anáhuac para que compartan los precios de sus vestimentas. Bajo el nombre de “¿Cuánto cuesta tu outfit? Versión Anáhuac”, el joven alumno alcanzó millones de reproducciones.

Si bien el concepto es interesante, involuntariamente este estudiante llamado @mauronayem en las redes sociales dejó “expuestos” a sus compañeros, quienes han sido objetos de numerosas burlas y críticas por el precio que pagan por la ropa y por lo que algunos consideran “falta de estilo y porte” pese a las enormes inversiones.

Un cinturón de 5 mil pesos, unas botas en 7 mil pesos y unos tenis en 25 mil pesos son parte de las prendas “carítsimas de París” que los alumnos mostraron en los videos a su compañero Mauro, quien muestra los precios totales de los outfits de cada uno de ellos, destacando que otra estudiante de diseño de modas presumió su look con una inversión de solo 170 pesos.

No sabemos si por envidia o por genuino disgusto hacia su sentido de la moda, pero estos alumnos de la Anáhuac recibieron muchas críticas en redes, especialmente los que presumieron haber gastado más dinero en sus prendas, pero algunos fueron acusados de “mentirosos” por las cifras mencionadas en los videos.

“Beba, trabajo en Levi’s, no hay pantalones (ni en la boutique más exclusiva) que superen los mil 800 pesos”, fue la respuesta de una usuaria al precio que una joven dio de 3 mil 200 pesos por unas mezclillas de dicha marca.

“Nunca he visto unos Levi’s de más de dos mil pesos”, reafirmó otra persona sobre el tema.





