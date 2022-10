Martha Figueroa confesó que casi atropelló a Ana Torroja en la Condesa de la CDMX

(Fotos: Instagram)

Martha Figueroa tiene una larga trayectoria en la televisión mexicana y, en esta ocasión, contó un incidente con el que su vida pudo haber cambiado radicalmente, pues confesó que una vez estuvo a punto de atropellar a Ana Torroja, ex vocalista de Mecano, en las calles de la Ciudad de México.

Fue durante el programa Con permiso -el cual conduce junto a Juan José Origel- donde Figueroa recordó una ocasión en la que se encontraba en la colonia Condesa de la capital del país.

La famosa narró que ella iba manejando en su automóvil cuando la intérprete de éxitos como Hijo de la luna, Me cuesta tanto olvidarte o Cruz de navajas aparentemente se le atravesó con su bicicleta.

“Yo un día la iba a matar. Iba ella en su bicla, pero como que no sabía manejar bien en la Condesa y yo casi la aviento con el coche y la iba a matar”, mencionó.

CIUDAD DE MÉXICO, 28ENERO2019.- El servicio de bicicletas sin anclaje en la CDMX ,se ha convertido en un gran problema para la movilidad de los peatones, esto debido a que los usuarios de este medio de transporte, dejan las bicicletas en lugares que no están destinados para las bicicletas, obstaculizando los caminos predeterminados para los peatones. FOTO: Rogelio Morales /CUARTOSCURO.COM

Ante el aparatoso relato, Pepillo Origel se mostró incrédulo, por lo que su compañera de programa amplió un poco más la historia para explicar como se dieron los hechos.

“Pegué un grito porque de repente yo iba (manejando) y me salió así en una esquina, o sea, y ella como que (intentó maniobrar) y que voy viendo a la que iba a atropellar y era Ana Torroja, ¿imagínate que yo pase a la historia por ser la que atropelló a la de Mecano? Me muero”, sentenció.

Asimismo, Martha Figueroa aprovechó el espacio para mandarle un mensaje a la cantante y recomendarle que mejorara sus aptitudes de ciclista:

“Aprende a andar en bici”, remarcó.

Cabe recordar que la voz de Ana Torroja Fungairiño ha estado presente en el mundo de la música durante décadas y con motivo de los 90′s Pop Tour, la famosa apareció el pasado fin de semana en Monterrey.

Fue en abril de 2022, cuando la intérprete platicó con Infobae Colombia sobre su paso por Mecano y el impacto que esta banda tuvo en su vida profesional y personal.

“Fue un momento determinado de mi carrera y fue el momento más álgido y de más éxito de Mecano. Yo soy una persona, aunque no lo parezca, muy tímida y soy una persona también muy reservada con mi otra parte, con mi otra mitad, con Ana a secas. Entonces, el estar tan expuesta me hizo sentir muy vulnerable y esa vulnerabilidad se convirtió casi, casi en agorafobia, no llegó a ser realmente agorafobia, pero lo digo así para explicar un poco lo que sentía, me daba miedo, no quería salir a la calle porque no podía ser yo, porque la gente enseguida gritaba, se volvía loca, te querían tocar, te querían abrazar, querían saber de ti, me sentí como… cómo explicarlo… como una especie de bicho raro, y no me gustó esa sensación”.

Hasta el año 1992, Mecano se mantuvo activo como grupo, para luego retomarse en 1998. Empero, su regreso fue casi como un pestañeo: solo estuvieron juntos por aproximadamente un año en esta segunda parte de su historia. No obstante, actualmente los resquicios de los éxitos musicales aún suenan en los 90′s Pop Tour.

