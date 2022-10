“Soy el hermano pródigo, pero sin herencia”: Monreal celebró que AMLO lo llamó “corcholata”

Ricardo Monreal agradeció a AMLO por considerarlo como candidato a la presidencia de México (foto: captura de pantalla)

El senador por Morena, Ricardo Monreal Ávila, celebró y agradeció que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo consideró como uno de los aspirantes a la presidencia de México.

A las afueras del Senado de la República, el coordinador de Morena en dicha Cámara confesó a medios de comunicación que asume con responsabilidad la referencia, luego de que el mandatario federal declaró en la conferencia mañanera de este 11 de octubre que tanto Monreal como el diputado Fernández Noroña pueden subirse a la contienda.

“De los posibles candidatos nuestros, son tres y puede que haya dos más: cinco, y está abierto porque, en su momento, los que quieran inscribirse, pero hay tres y puede que dos más: Ricardo Monreal y, ¿cómo se llama? Noroña”, aseveró AMLO.

Por esa razón, el actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado se mostró contento, al tiempo que aseguró que López Obrador sabe que tiene las capacidades para sucederlo.

“Estoy tranquilo, asumo con toda responsabilidad la referencia y puedo decir que lo cortés no quita lo independiente, y le agradezco al presidente se refiera a mí”, expresó Monreal.

Frente al cuestionamiento de la prensa sobre si ya dejó de ser el hijo desobediente, contestó: “Soy como el hermano pródigo, pero sin herencia repartida anticipadamente”, ironizó.

“Yo lo único que estoy tratando es que se profundice la vida democrática en Morena. Me alegra mucho que el presidente haya ahora extendido el número de aspirantes y me haya incluido, porque él sabe que tengo, no solo experiencia y capacidad para enfrentar este reto de sucederlo, sino también él sabe que me asiste la razón moral”, confesó el político.

Monreal y Fernández Noroña fueron considerados como las dos nuevas corcholatas de AMLO (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

“El hecho de que lo refiera él me parece correcto, porque es muy fuerte su opinión, y el hecho de que admita que soy aspirante a la presidencia de la República es un paso que damos en la concordia y en el proceso de reconciliación que necesita México”, aseguró el exgobernador de Zacatecas.

En ese sentido, el también exdelegado de la Cuauhtémoc fue cuestionado sobre si ya le llegó la invitación a los tamales de Chipilín, a lo que el político zacatecano respondió entonando una canción: No, no ha llegado, pero... poco a poco me voy acercando a ti, a los tamales de chipilín” y soltó una carcajada.

La felicidad de Monreal llegó luego de meses en que consideró que no había “piso parejo” para todos los aspirantes a la candidatura presidencial al interior de Morena, pues el senador alegó que el presidente favorecía a ciertos perfiles en sus conferencias diarias.

Ricardo Monreal recordó que lleva 25 años a lado del presidente López Obrador (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

Entre tanto, las tres “corcholatas” a las que se refirió López Obrador y que son considerados como los principales perfiles a contender por la silla presidencial, son la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) Marcelo Ebrard Casaubón y el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López.

Las declaraciones de Andrés Manuel tuvieron lugar en el marco de sus dudas sobre los candidatos de la oposición. “¿Saben cuántos candidatos hay del bloque conservador? Estuve yo contando ayer: 38. ¿Cómo le van a hacer?”, se preguntó el mandatario.

“Ya vamos a dar a conocer aquí la lista, porque ya no hay tapados, no deben haber tapados, ni tapados ni dedazos”, adelantó el tabasqueño sobre los aspirante de Morena.

