Amenazaron con cárcel a Elena Chávez, autora de El Rey del Cash

El Rey del Cash, el saqueo oculto del presidente y su equipo cercano, escrito por Elena Chávez González, con prólogo de la periodista Anabel Hernández. (Foto: twitter/@MaxKaiser75).

Luego de que saliera a la luz un nuevo libro de investigación periodística el cual evidenciaría la red de financiamiento ilícito a la que algunos funcionarios de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) recurrieron para financiar el movimiento del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, la autora Elena Chávez reveló que recibió amenazas.

Durante una entrevista con Carmen Aristegui, la escritora comentó que cuando Amazon inició la preventa y dio a conocer la portada del libro, una de sus hermanas recibió la llamada de una persona cercana al presidente para reclamarle y amenazarla. Le dijeron que terminaría en la cárcel las acusaciones del libro.

La autora demandó que no se involucre a su familia, ya que ella toma sus decisiones de manera individual y autónoma, por lo que ninguno de sus hermanos y hermanas merece ser molestado como consecuencia del libro que ella escribió.

Elena Chávez reveló que recibió amenazas de gente del presidente para que no concretara el libro. (Foto: Captura de pantalla).

Por otra parte, denunció que el dirigente del Comité Nacional de Morena, exsecretario de Finanzas del gobierno de Ebrard en la capital del país, Mario Delgado Carrillo, hizo una empresa fantasma de limpieza” para ordeñar recursos al Metro y de la Red de Transporte de Pasajeros conocida como RTP.

Y explicó que el esquema de saqueo consistía en “un financiamiento ilícito que es totalmente no rastreable porque ocuparon efectivo, lo hicieron de tal manera que nadie pudiera darse cuenta dónde iba ese dinero, usaron dinero del erario, sacaron dinero del Metro (...). Fueron pagos de favores al entonces candidato, hoy presidente, por esta protección que le dio a Marcelo Ebrard en el caso del linchamiento de Tláhuac, luego lo hizo Jefe de Gobierno, y bueno, la manera de pagarle, de corresponderle, era dándole dinero en efectivo”.

La autora de ‘El Rey del Cash’ precisó que ella nunca cooperó directamente con el grupo que operaba esta red de financiamiento ilícito hacia López Obrador, en la que participaban funcionarios, algunos por libertad y algunos de manera obligatoria.

“Si leen el libro van a ver que sí hay pruebas de esto, porque en primera en las manos del presidente solamente hubo una vez un documento que fue un cheque por 300 millones de pesos que le dio entonces el presidente del PRD, Guadalupe Acosta que fueron las prerrogativas del partido y me dijo que en esa campaña se gastaron 150 millones de pesos y de los otros 150 mdp nunca supieron nada”, relató.

Finalmente Chávez dijo: “Yo les invito que lean este libro pero con reflexión y ya después que ellos hagan su propio juicio y digan si libro que yo les presento como el testimonio de una mujer y lo presentó desde el periodismo, no del despecho y que digan si creen o no creen en lo que yo estoy presentando”, apuntó.

Respecto a la publicación, AMLO dijo: "Tengo un escudo protector que es mi ángel de la guarda que es el pueblo y mi autoridad moral”. (Foto: REUTERS/Henry Romero).





Contrario a lo anterior, el propio presidente minimizó la publicación de Chávez González, el 3 de octubre, cuando se refirió al tema en una de sus presentaciones matutinas: “Pueden sacar lo que quieran. El cash, cualquier cosa, nada más no me meto en cuestiones personales, sentimentales; eso no me corresponde. Tengo un escudo protector que es mi ángel de la guarda que es el pueblo y mi autoridad moral”.

El Rey del Cash, el saqueo oculto del presidente y su equipo cercano, escrito por Elena Chávez González, con prólogo de la periodista Anabel Hernández y publicado por la editorial Grijalbo. Cuenta con 296 páginas distribuidas en 26 capítulos en los que se anexan las declaraciones patrimoniales de las personas involucradas.

El libro es producto de 18 años en los que la autora se mantuvo cerca del círculo de AMLO, ya que en ese entonces era pareja sentimental de César Yañez, actual subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de Gobernación. Traiciones políticas, ambiciones, abusos laborales y corrupción son algunos de los temas vertidos en el escrito.

SEGUIR LEYENDO: