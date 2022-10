“Para los criminales sí”: Vicente Fox criticó a AMLO por no abrazar a Tatiana Clouthier

Vicente Fox criticó el rechazo de AMLO contra Tatiana Clouthier (Fotos: Cuartoscuro)

El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, se lanzó en contra del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, tras su supuesto rechazo al abrazo de la ahora exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo.

A través de su cuenta de Twitter retomó un tuit que decía: “Esa negación del abrazo es un signo inequívoco de que, no obstante el aprecio que dice tenerle a @tatclouthier, no le gustó que abandonara el barco. Está claro que la ex secretaria se hartó, de qué o quién, lo sabremos dentro de poco”.

Ante esto, el exmandatario por parte del Partido Acción Nacional (PAN), escribió: “PARA TATIANA NO HAY ABRAZO, PARA LOS CRIMINALES SI!!”.

Tatiana Clouthier, presentó su renuncia ante el presidente López Obrador. En la conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel anunció que Clouthier le comunicó por escrito su deseo de retirarse del gabinete. Ante esto, la ahora titular escribió una carta dirigida hacia el mandatario y con la voz entrecortada leyó: “Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta, y el corazón mío y de Yori siempre receptivo para ti y para Beatriz”

Después de leer la carta, Tatiana intentó abrazar al presidente López Obrador como gesto de agradecimiento; sin embargo, el presidente se limitó a aplaudir y no respondió el gesto a su exfuncionaria. El gesto del mandatario levantó diversas críticas y sospechas de la relación entre la exsecretaria con López Obrador, puesto que no se sabe específicamente por qué razón salió del gabinete.

En ese sentido, el mismo hermano de la exfuncionaria reaccionó ante la renuncia de su hermana y escribió a través de su cuenta de Twitter: “Creo, esta es opinión mía ya que no he hablado con ella, que el tema de la Guardia Nacional debe haber pesado mucho en su decisión! Congruencia de Tatiana vs la incongruencia de López”.

Y es que Durante la votación en San Lázaro para aprobar la creación de la Guardia Nacional en 2019, Tatiana Clouthier mencionó: “Cuando estamos hablando de una seguridad en términos de lo que es el país para mi futuro, para mis hijos, para mi familia, yo no quiero a los militares con el control total de este país”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no correspondió al abrazo de Tatiana Clouthier luego que esta anunció su renuncia como Secretaria de Economía

La reacción de Vicente Fox se debe a que recientemente el país se ha sumergido en una ola de violencia que parece no tener fin, pues a tan solo cinco días de que comenzó octubre se han registrado balaceras y asesinatos en contra de funcionarios en distintas partes de la República Mexicana, generando diversas críticas hacia la estrategia, que muchos consideran fallida, del presidente Andrés Manuel.

Uno de los hechos más señalados fue la masacre en San Miguel Totolapan en Guerrero, con un saldo de 20 personas asesinadas, entre éstos el alcalde de la entidad, Conrado Mendoza Almeda, quien formaba parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Después de la masacre, este jueves 6 de octubre un presunto cabecilla criminal de la sierra de Guerrero lanzó un video de poco más de 10 minutos en el que contó que la reunión con el alcalde, el cual fue ejecutado junto a su padre y 18 personas más, era para combatir a la facción que resurgió, los Tequileros.

“El atentado era contra mi persona y por supuesto contra Conrado y contra su papá. Alguien de ahí del pueblo, no sé quién, no sabemos quién, fue el que traicionó. Tenían la gente adentro”, aclaró.

