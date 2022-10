Ignacio Mier aseguró que Santiago Creel se quiere “colgar” de AMLO rumbo al 2024 porque “nadie lo conoce”

Ignacio Mier acusó a Santiago Creel de querer reunirse con AMLO con la intención de postularse para la elección presidencial del 2024 (Foto: Twitter/@NachoMierV)

El coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, acusó al presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Santiago Creel Miranda, de querer reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con la intención de postularse para la elección presidencial del 2024.

El pasado martes 4 de octubre, en entrevista con medios de comunicación, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara baja declaró que el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) busca reunirse con alguien un nivel “más arriba” que el dirigente de su partido, Marko Cortés.

Y es que según explicó el legislador del partido guinda, Creel Miranda intenta posicionarse entre las corcholatas de la oposición para competir por la presidencia del país, pues apuntó, “nadie lo conoce”.

“Se quiere posicionar, es eso. Ese es el fondo. Imagínate, metido debajo, jalándole el saco a Marko Cortés, pues nadie lo conoce, tiene que buscar a alguien más alto”

Cabe recordar que en las últimas semanas el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ha insistido en tener una reunión con el presidente de la República con el fin de tratar el tema de seguridad nacional.

“Yo quiero pedirle una cita al presidente, con todo el respeto que merece su investidura y como diputado de la oposición, no como un enemigo, no como alguien que quiera yo sacar raja o provecho de esto, no me interesa, tengo todo el territorio nacional y todas las materias como cancha política para hacer otro tipo de desplantes”, manifestó.

El pasado 28 de septiembre informó que le solicitó al jefe del Ejecutivo federal una audiencia de 60 minutos para hablar sobre el papel de las Fuerzas Armadas y la seguridad en México.

Sin embargo, al día siguiente López Obrador se negó a recibirlo y lo remitió con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López. En su momento, Creel Miranda agradeció su respuesta, pues aseguró, el diálogo tiene como objetivo “enriquecer una propuesta para enfrentar con eficacia la violencia y la inseguridad que viven las familias en el país”.

En un mensaje dado a conocer en sus redes sociales y ante medios de comunicación, Creel Miranda aseguró que para atender de fondo el problema de inseguridad se requiere una propuesta integral en la que el diálogo es indispensable.

“A pesar de las formas y a pesar de que deseo tener un diálogo directo, por México y por el mayor problema que viven las familias, por tantas muertes, por los desaparecidos, por los feminicidios, vale la pena aportar mi experiencia; no quiero más, pero tampoco menos”

El diputado dijo esperar que la reunión con el secretario de Gobernación conduzca a que pueda tener un encuentro con el presidente de la República, “que me permita de viva voz exponerle mi visión sobre la inseguridad y el combate a la violencia que padece nuestro país”.

Lo anterior, preciso, “en mi calidad de ex secretario de Gobernación e integrante del Gabinete de Seguridad, que tuve el honor de servir del 2000 al 2005, así como en mis actuales funciones de representante popular”.

No obstante, el pasado 3 de octubre Santiago Creel anunció que se reunirá con gente cercana al mandatario federal. Sin revelar el nombre ni la fecha del encuentro, informó que por el momento se dará la reunión en privado con un funcionario cercano a López Obradro, aunque descartó que sea el titular de la Segob.

