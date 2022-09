Claudia Sheinbaum agradeció el comportamiento “de primera” de asistentes a Grupo Firme y la tundieron

Concierto de Grupo Firme en el zócalo (Foto: Mexico City Government/Handout via REUTERS)

Tras el megaconcierto de Grupo Firme en el Zócalo de la Ciudad de México que rompió récords en asistencia, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo compartió una publicación en donde agradeció a quienes acudieron por su comportamiento “de primera”.

Junto a ello, puso un breve video de apenas 44 segundos en donde el mánager de Grupo Firme, Isael Gutiérrez, agradeció todas las facilidades y atenciones recibidas para que se realizara el concierto de este 25 de septiembre.

De acuerdo con datos del Gobierno de la Ciudad de México, asistieron 280 mil personas al concierto y se brindaron 215 atenciones médicas en el lugar, así como dos traslados hospitalarios y cuatro atenciones de policías sin traslado.

No obstante, durante la jornada algunos asistentes se saltaron las vallas de seguridad, otros pelearon con elementos de la policía capitalina y unos más burlaron las medidas de seguridad al introducir bebidas alcohólicas.

Asistentes del concierto de Grupo Firme (Foto: Mexico City Government/Handout via REUTERS)

Asimismo, se reportó la acción de personal del ERUM, que auxilió a algunas personas que tuvieron que salir desalojadas en camillas. “Por favor ayuden ahí, se desmayó alguien, por favor abran paso para que le den atenciones, pásenle para acá, que se vea que los mexicanos somos solidarios”, dijo el propio Eduin Caz al percatarse de la situación durante el concierto. “Recuerden que entre más bien nos portemos más nos amanecemos”, recalcó.

Debido a ello, cuando la mandataria capitalina agradeció el comportamiento “de primera” de los asistentes, los usuarios de redes sociales no pudieron dejar de recordarle los mencionados incidentes registrados este domingo.

“Gracias a Grupo Firme por donar este concierto a la Ciudad, sobre todo un agradecimiento a tod@s l@s asistentes que tuvieron un comportamiento ‘de primera’”, escribió Sheinbaum Pardo.

(FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO)

Pero los internautas no pudieron dejar pasar la oportunidad de mencionar los incidentes con videos adjuntos sobre los mismos, para que no hubiera duda sobre lo ocurrido.

“Oh, que poco incluyente. No hay agradecimientos para quienes rompieron el cerco previo al concierto entonces?”, “Pues ¿qué cree? ya le gustó mentir igual que su jefe” y “Disculpe que la desmienta, saludos”, fueron algunos de los comentarios.

También aprovecharon para recordarle que el concierto no fue del todo gratuito como mencionó, ya que el Gobierno de la Ciudad de México desembolsó más de 2 millones de pesos que sirvieron para pagar a elementos de Protección Civil, entre otras cosas que fueron necesarias.

“Más de dos millones de pesos del erario y lo llama ‘donación ‘? Y ahora por qué no estuvo en el c5 supervisando la marcha? Porque eso no le da popularidad o no se lo permitió su Dios de barro de la transformación de cuarta”, señaló otro usuario más.

Gracias a @GrupoFirme por donar este concierto a la Ciudad, sobre todo un agradecimiento a tod@s l@s asistentes que tuvieron un comportamiento “de primera”. pic.twitter.com/oYEwVlNzjo — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 26, 2022

En el video que añadió a la publicación el manager agradeció a Claudia Sheinbaum y a Claudia Curiel por las facilidades para la realización de este evento y señaló que la banda iba de camino a Miami, Estados Unidos, para ser parte de una premiación musical.

Esta sería la segunda ocasión que critican a la mandataria capitalina sobre el concierto de Grupo Firme, pues el domingo 25 usuarios se fueron en su contra tras decir que estaba en su oficina supervisando el evento.

En esa ocasión le reclamaron que mejor debería estar presente en la supervisión de otros temas como el del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) que ha tenido muchas fallas y no se encontraba disponible, sin mencionar la tragedia del colapso de un tramo de la Línea 12.

