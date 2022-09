El día que Espinoza Paz hizo el casting para La Academia y fue rechazado

Espinoza Paz fue rechazado de La Academia (Foto: Captura de pantalla/Las Estrellas)

Espinoza Paz, uno de los favoritos en la música regional mexicana, recordó en una entrevista con Yordi Rosado que en el pasado fue rechazado en el casting del reality show La Academia.

Como muchos grandes artistas, el camino del intérprete de La mushasha shula y Que te lo crea tu madre no siempre estuvo lleno de victorias, pues tuvo que pasar por algunos obstáculos para llegar hasta donde se encuentra en la actualidad.

Dicho eso, en una entrevista que tuvo con el comunicador recordó cómo fue rechazado por la producción de TV Azteca cuando buscaba talento en Culiacán, Sinaloa. Sin ningún rencor, dijo que al ver en perspectiva entiende por qué no lo volvieron a llamar.

“Yo estaba de acuerdo con ellos porque en el camino vas creando un estilo, una fórmula para poder llegar al gusto de la gente, yo cuando fui a La Academia no tenía ni el estilo, ni la fórmula, ni la pose, ni el porte, ni nada”, rememoró.

(Foto Instagram: @espinozapaz)

Sumado a ello, dijo que en su casting interpretó una canción de su autoría, aunque se equivocó con los tonos, por lo que tampoco fue una casualidad que no llamara la atención de los caza talentos.

“Agarré la canción, ni siquiera me acuerdo cómo se llama la canción, pero me acuerdo que agarré mi guitarra, me acomodé y empecé a cantar muy nervioso y los tonos me estaba equivocando en la guitarra y obviamente me dijeron ‘¡el que sigue!’”.

Días más tarde, un periódico local le hizo recordar por lo que había pasado, ya que apareció esperando con su guitarra en la fotografía de la nota, la cual hablaba del casting del programa de TV Azteca.

(Foto Instagram: @espinozapaz)

“Se me enchina la piel”, dijo, “yo estaba ahí, en la portada del periódico, en la nota”, recuerda. “No me quedé en ‘La Academia’, pero salí en el periódico”, rememoró el cantante y compositor.

Cómo le hubiera ido a Espinoza Paz en La Academia

Si su suerte hubiera sido otra y los encargados del casting le hubieran vuelto a llamar para que se quedara en el programa, es posible que no le hubiera ido tan bien como lo fue en el exterior.

Y es que en una emisión del show de TV Azteca, Lolita Cortés, quien ha sido catalogada como La Juez de Hierro por sus duras críticas hacia los participantes de varias generaciones, señaló que no le gusta la voz de Espinoza Paz.

memes espinoza paz (Foto: Twitter)

Fue durante una emisión donde Santiago interpretó su versión del éxito Un hombre normal y tras finalizar, le dijo la jueza: “Yo les voy a ser honesta, a mi me choca la voz de Espinoza Paz, entonces agradezco tanto que lo cantes tú, digo ‘ay Dios Mío, muchas gracias, porque qué feo canta”.

Ante esto, Ana Bárbara -quien figuraba como otra de las juezas en esta edición- no estuvo de acuerdo con los comentarios de su compañera, pero Lolita le señaló tajantemente:

“Es tu amigo, escribe bonito, es buena persona, pero dile que mejor no cante”.

Durante la entrevista que le hizo Yordi Rosado también recordó cuando cruzó la frontera con Estados Unidos como ilegal en tres diferentes ocasiones. La tercera vez fue cuando su madre falleció por una negligencia médica y él tenía 14 años de edad.

