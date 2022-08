La vez que Arturo Zaldívar fue encañonado por agentes federales para evitar la liberación de Florence Cassez

El actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, reveló que él y su familia fueron encañonados por agentes de la AFI. Buscaban parar el proyecto que pretendía otorgarle el amparo y liberación a Florence Cassez. (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO)

El estreno de la serie documental de la plataforma de streaming Netflix, El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal, ha evidenciado diversos episodios que se desconocían en torno al caso de la ciudadana francesa Florence Cassez y del mexicano Israel Vallarta.

Ambos fueron acusados de secuestro y cuya aprehensión (en diciembre de 2005) ocurrió un día antes de la escenificación para las cámaras de Televisa y Tv Azteca a cargo de agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) encabezada por Genaro García Luna -quien a la postre se convirtió en el poderoso secretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón- y quien hoy se encuentra preso en Estados Unidos acusado de vínculos con el narcotráfico, especialmente, con el Cártel de Sinaloa.

El documental -basado en el libro Una novela criminal de Jorge Volpi- que analiza todo lo sucedido en torno a uno de los casos más polémicos dentro del sistema judicial mexicano y el cual estuvo a punto de ocasionar la ruptura de relaciones entre México y Francia, cuenta con entrevistas de todos los protagonistas de la historia, entre ellos Florence Cassez, el del expresidente Felipe Calderón; del exmandatario francés, Nicolás Sarkozy y del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, quien propuso conceder el amparo “liso y llano” a Cassez y dejarla en libertad por irregularidades en su detención y proceso legal.

Así se mostró a Florence Cassez en el montaje televisivo de su detención. (Foto: captura de pantalla)

Las revelaciones de Zaldívar Lelo de Larrea dentro del documental de Netflix han causado polémica ya que, aseguró, fue sometido a fuertes presiones, e incluso, fue amenazado con armas largas por agentes federales cuando viajaba con su familia en carretera; con la intención de que su proyecto de concederle el amparo Cassez -presentado el 7 de marzo de 2012- no fuera aprobado.

“Fuimos interceptados, yendo yo con mi familia el fin de semana en mi vehículo, por tres camionetas de la Policía Federal, en donde los policías descendieron de la camioneta con armas largas y me apuntaron durante 5 o 10 minutos; pero no conformes con ello, se metieron a mi casa con la idea de que ahí iban a encontrar algo que me pudiera perjudicar”, recordó quien hoy es el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con Zaldívar, las intimidaciones ocurrieron luego de presentar su proyecto para conceder la libertad a Cassez, el cual solo fue aprobado por dos ministros. Debido a que se necesitaban al menos tres votos, el proyecto fue desechado.

El actual presidente del máximo tribunal del país aseguró que “más allá de lo jurídico, había una intencionalidad política del gobierno de Felipe Calderón de que esta persona (Cassez) fuera confirmada en su sentencia”.

Foto: REUTERS/Gustavo Graf/ Archivo

Fue hasta el 23 de enero de 2013 -una vez que terminó el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ya era el presidente- que un nuevo proyecto elaborado por Olga Sánchez Cordero (exsecretaria de Gobernación y actual presidenta del Senado de la República) que alcanzaron tres votos a favor y dos en contra, ya que se determinó que no hubo un debido proceso, por lo que se puso en libertad inmediata de Cassez, aunque Israel Vallarta continúa preso sin sentencia y mucho menos sin que se le haya realizado un juicio.

En el documental, el expresidente Felipe Calderón dio su versión de los hechos al enfatizar la responsabilidad de Cassez al tiempo que rechazó lo dicho por Arturo Zaldívar diciendo que salieron “a la luz más de 10 años después de los hechos”. Sin embargo, textos periodísticos señalan que el ministro denunció la presión del gobierno de Calderón desde 2013.

No obstante, no fue la primera presión del gobierno de Felipe Calderón en contra de Arturo Zaldívar.

Cabe recordar que el pasado mes de febrero, Arturo Zaldívar denunció que el expresidente lo presionó para modificar el proyecto de sentencia sobre el caso de la Guardería ABC con el fin de proteger a Margarita Zavala y su familia.

La anécdota la contó durante la presentación de su libro “10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial”, en donde Zaldívar Lelo de Larrea aseguró que el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, lo visitó para enviarle un mensaje desde presidencia: no apoyaban su proyecto, ya que entre los funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señalados, había familiares de la primera dama.

Foto: Cuartoscuro

“Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas (...) el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario: ‘Dice el presidente que no te apoyamos para esto’”, recordó Zaldívar, quien en ese momento le respondió al presidente que había postulado a un ministro, no a un secretario de Estado, por lo que no acataría la orden.

Asimismo, rememoró que la noche de aquel miércoles firmó dos ejemplares del proyecto, se los entregó a su secretaria personal y a su coordinadora de ponencia para pedirles resguardarlos bajo llave y presentarlos a la prensa de manera íntegra en caso de que al día siguiente no llegara a la Corte.

Sin embargo, la tensión no finalizó ahí, pues una vez publicado el proyecto, recibió amenazas de algunos de sus compañeros ministros, advertencias de diferente tipo, hasta que finalizó la discusión y el debate, el cual sostuvo a pesar de los insistentes ataques.

Sin importar que “tumbaron” su postulado, se dijo orgulloso de aquel momento, pues “ganaron la votación, hasta los hechos los votaron en contra, pero no ganaron el debate ni ganaron el juicio de la historia”, sentenció.

