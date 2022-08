“No me puedo quedar con los brazos cruzados”: AMLO reiteró que enviará iniciativa de ley integral para que GN sea parte de la Sedena

Conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador este 26 de agosto de 2022. Foto: Gobierno de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que el primero de septiembre enviará una iniciativa de ley integral para que la Guardia Nacional (GN) sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), toda vez que no hay posibilidad de que los legisladores aprueben un cambio en la Constitución, debido a que Morena y sus aliados no cuentan con los votos suficientes en el Congreso.

En su tradicional conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal enfatizó que hará este procedimiento ya que “no se puede quedar con los brazos cruzados” y tienen la responsabilidad de que el país tenga paz y seguridad.

“(...) Entonces sin una reforma constitucional, voy a enviar el día primero una iniciativa de ley integral para que con los márgenes legales se pueda lograr este propósito (la incorporación de la GN a la Sedena) para que de inmediato se decida y los que no estén de acuerdo y lo consideren inconstitucional, puedan acudir a la SCJN y ahí se decida. Pero yo no me puedo quedar con los brazos cruzados porque tengo una responsabilidad, si el Poder Legislativo y el Poder Judicial opinan lo contrario, pues yo ya cumplí y se acata lo que diga el Poder Legislativo”, enfatizó.

Información en desarrollo...