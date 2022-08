“Reverenda idiotez”: las ácidas críticas contra Marcelo Ebrard por enviar a la Guardia Nacional a Qatar 2022

(Foto: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

Con el Mundial de Qatar 2022 a la vuelta de la esquina, la afición mexicana ya comienza a prepararse para gozar de la máxima fiesta del fútbol. En tanto, el Gobierno Federal ha intensificado los esfuerzos para garantizar la seguridad de connacionales en tierras del medio-oriente, siendo uno de ellos el polémico envío de elementos de la Guardia Nacional (GN).

Así lo anunció el canciller, Marcelo Ebrard, asegurando que la decena de elementos que enviarán no portarán el uniforme, ni tendrán jurisdicción; aclaró que su única misión sería atender a los más de 80 mil mexicanos y mexicanas.

Sin embargo, esto le valió de ácidas críticas por parte de internautas, quienes expresaron su descontento con la noticia, especialmente, tras la ola de violencia que azota en varios estados de la República - y la cual se hizo presente el fin de semana pasado.

“La Guardia Nacional en Qatar y los mexicanos en México que ch*nguen a su madre”, “Próximamente: la Guardia Nacional será adscrita a la FIFA”, “Esa Guardia Nacional tiene más facultades que Dios, auxilio”, “¿La Guardia Nacional no tiene otras prioridades antes de servir de ‘niñeras’?”, fueron algunos de los reproches por el exceso de facultades que el Federativo otorga a la Institución.

Cabe señalar que el también secretario de Relaciones Exteriores (SRE) aclaró que las acciones de la Institución se limitarán a acompañar a las y los aficionados: “No podemos actuar como una fuerza policiaca, ni de seguridad”, explicó en conferencia de prensa.

Pese a ello, otra parte de las quejas en redes sociales advirtieron que la medida podría conllevar problemas de índole internacional a México, especialmente - señalaron los usuarios - al tratarse de una nación musulmana.

“Se va a meter en problemas con un país musulmán (grave la cosa) y seremos tendencia mundial por la ignorancia y desconocimiento de las leyes”, “¿Qué van a saber estos de la GN de lo que es la vida en aquellos lares? Serán los primeros en ir a parar al bote”, “¿Se puede saber cuándo un país, y además árabe, va a dejar que otro país introduzca su Guardia Nacional vestidos de civiles?”, escribieron otros twitteros.

“Gobierno de Qatar, ¿ustedes van a autorizar a México, un país casi militarizado, el ingreso de policías mexicanos a su país a la Copa Mundial FIFA para cuidar a los mexicanos?”.

Finalmente, hubo quienes se unieron a la lluvia de críticas con humor y chistes al respecto; la mayoría, simulando interés por adscribirse a la Institución de Seguridad con el objetivo de viajar a Qatar “gratis y con todo pagado”.

“Estos hijos de p*ta rifaron boletos entre militares y justifican que los van a mandar todo pagado”, “¿Dónde me puedo inscribir a la GN para ver si me toca ir a ver el MEX-ARG?”, “Vacaciones pagadas”, “¿Te los llevas de vacaciones?”, “Yo también quiero ir al mundial. ¿Dónde me enlisto? ¡Que padre! Viaje gratis al mundial”, expresaron en diversos comentarios, algunos acompañados con clásicos memes.

De igual forma habló sobre las faltas administrativas que podrían ser sancionadas en Qatar, así como la poca posibilidad de que existan los famosos “latigazos” como castigos. “En cualquier caso, la embajada y el Centro México Qatar estará atento para prestar todo tipo de apoyo”, afirmó el canciller.

