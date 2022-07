Qué tiene que ver el WTC iluminado con la bandera de Israel en medio de polémica de AMLO y Alazraki

WTC con la bandera de Israel y México (Foto: Twitter/@IsraelinMexico)

Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se vio en medio de otra polémica tras una serie de declaraciones en contra de Carlos Alazraki. Sin embargo, los dimes y diretes entre ambos llegaron hasta las instituciones que solicitaron disculpas públicas.

“Ya tenemos diferencias con él desde hace tiempo, es como ‘hitleriano’, una vez lo comenté, se piensa de que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin o Mussolini ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, la derecha rancia española y no, eso existe”, indicó AMLO en su conferencia matutina desde el Palacio Nacional.

Tras esta declaración, el Comité Central de la comunidad judía en México lanzó un comunicado oficial en el que expresó su inconformidad por la referencia del mandatario hacia un ciudadano activo de la comunidad judía sobre uno de los periodos más oscuros de la historia de la humanidad.

“Toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable”, dijo el organismo.

(Foto: Twitter/@IsraelinMexico)

De tal modo coincidió que la noche de este 30 de junio el World Trade Center (WTC), localizado en la colonia Napoles de la Ciudad de México se iluminara con las banderas de México e Israel, siendo esta última la que queda en la parte superior.

Cabe recordar que Israel es un país de Medio Oriente, considerado la Tierra Santa bíblica según los judíos, los cristianos y los musulmanes. No obstante más del 95 % de los habitantes profesa el judaísmo.

Además, la estrella de seis picos o de David, es el símbolo religioso judío por excelencia que data de más de 700 años de antigüedad. Este mismo símbolo está presente Comité Central de la comunidad judía en México que expresó su inconformidad con AMLO por usar el término “hitleriano”.

Cuál es la relación de la luminaria con AMLO

A pesar de toda la polémica en torno a la comunidad judía con el presidente López Obrador, la iluminación que se vio en el WTC solamente está dedicada a la conmemoración de los 70 años de relaciones diplomáticas entre México e Israel.

La sombra de una mano proyectada sobre una bandera Israel (Foto: EFE/Nadeem Khawer/Archivo)

Y es que este primero de julio se celebra la fecha, es por ello que desde la noche del 30 de junio la comenzaron a proyectar ambas banderas en el emblemático edificio de la capital.

“Iniciamos esta valiosa celebración con esta imagen que refleja la amistad y la cooperación entre dos países hermanos”, señaló la red Israel en México que se dedica a promover las relaciones diplomáticas, de cooperación y de amistad entre ambas naciones.

“Durante estas siete décadas se ha mantenido una estrecha colaboración en diversos ámbitos como el político, económico y cultural. En este sentido, resulta fundamental destacar el papel de la comunidad judía en México, la cual funge como un puente sólido en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, así como de destacadas personalidades mexicanas cada vez más presentes en diversos sectores de la sociedad israelí”, señaló la comunidad en una misiva.

Jerusalén (AFP)

Con la finalidad de destacar los lazos entre las naciones, la Embajada de Israel en México, encabezada por el Embajador Zvi Tal y la Embajada de México en Israel, encabezada por el Embajador Mauricio Escanero, llevarán a cabo una serie de actividades diplomáticas, culturales y académicas, que se extenderán hasta mayo del 2023.

Como parte de los festejos en México, Israel estará presente en la edición 50 del Festival Internacional Cervantino y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022; asimismo se realizará un concierto filarmónico en el Palacio de Bellas Artes, entre otros eventos culturales y académicos que darán a conocer en su momento.

SEGUIR LEYENDO: