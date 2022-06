Arturo Elías Ayub: seis consejos del extiburon de Shark Tank para que tu negocio tenga éxito

Arturo Elías Ayub es un empresario mexicano. (Foto: Steve Allen)

Arturo Elías Ayub es uno de los empresarios mexicanos más reconocidos en el país. Y es que el simpático hombre de negocios, es yerno del mexicano más rico del país, Carlos Slim Helú, quien es considerado uno de los más ricos del mundo, colocándose en la posición 13, según el último listado dado a conocer por la revista estadounidense especializada en temas financieros Forbes.

Y es que Elías Ayub lleva más de 25 años casado con la hija menor del magnate, Johanna Slim Domit, con quien suele compartir buenos momentos, y mostrarlos con sus seguidores por medio de redes sociales. Además, Elías Ayub tiene un canal en la plataforma YouTube, en donde sube videos de diferentes cosas, entre ellos, con tips para mejorar o iniciar un negocio.

En uno de estos videos, da seis tips para tener un negocio exitoso. En este, Elías Ayub explica que dará los seis tips para negocios pequeños, para quien vaya a iniciar un negocio o quien tenga un negocio pequeño-mediano. Describe que, para él, estos tips son importantísimos.

Conoce tus número como la palma de tu mano

En este, dice que prefiere que no se empiece un negocio, aunque se tenga una idea brillante y se crea que se tiene el producto del siglo, si no te gustan o no sabes de números. “Saber tus números es conocer perfectamente, es la radiografía de qué está pasando en tu negocio, dónde están tus ingresos, dónde estás vendiendo más, dónde estás gastando mucho, dónde estás gastando poco, dónde necesitas cortar gastos, ten mes a mes un estado de resultados y conoce los números de tu negocio”.

Elías Ayub fue, por muchos años, panelista del programa Shark Tank. Foto: Benjamin Flores / Proceso

Nunca dejes de pensar cómo volver loco a tu cliente

“No te estoy diciendo que dejes satisfecho a tu cliente, te estoy diciendo que lo vuelvas loco, cada vez que vaya a tu tienda, a tu restaurant, a tu negocio, que se sienta, que diga: wow, qué buena onda que vine”, explica el empresario.

“Déjenme contarles, por ejemplo, quién no odia ir al dentista, díganme quién no odia ir al dentista, yo he odiado toda mi vida ir al dentista, pero hoy tengo un dentista, en donde llegas y te sientes como en tu casa, te trata como rey, es un cuate, él y las gentes que trabajan con él, de verdad buena onda, simpáticos, lindos, te consienten, te atienden, y ahora ya hasta me gusta ir al dentista”, menciona Elías Ayub.

Dice que su dentista le da un servicio tan personalizado que ten dan ganas de estar ahí. “Eso es volver loco a tu cliente, trata de dormirte pensando qué vas a hacer para volver loco a tu cliente”. Dice que un tip es hablarles por su primer nombre, pues desde ahí empieza un servicio personalizado con el cliente.

Nunca te desanimes

Explica que vas a tener mil fracasos y mil caídas, pero si le preguntan a él cuántas veces ha fracasado emprendiendo y haciendo algo en su negocio, no las puede ni contar, pues son muchísimas, pero ahí el chiste es aprender de cada fracaso. “Aprende de cada caída, levántate con más ganas y di: voy pa´ adelante”.

Arturo Elías Ayub es yerno del empresario más acaudalado de México, Carlos Slim. Foto: Cuartoscuro

Dice que, si sientes que te caes todo el tiempo, y ves que tu negocio no “jala”, tal vez lo que debes hacer es cambiar de negocio. “Aprovecha las caídas para que sean un gran aprendizaje y de verdad, entre más veces te caigas, más te va a servir para ir para adelante”.

Ten claro cuál es tu propósito

“Qué quieres tú de tu negocio, quieres un negocio que te deje para comer y estás contento y no rajártela día y noche y tener tu changarrito, ¿Y eso es lo que quieres porque es tu propósito? Qué padre, y te gusta y te apasiona, qué padre, se vale y totalmente se vale, no porque empieces un negocio quiere decir que tengas que hacer el negocio más grande del universo, he visto aquí videos de YouTube de cuates que te dicen: es que tienes que crecer y hacer el negocio más grande del mundo, y poco a poco, no, qué quieres, ahora, si quieres tener el negocio más grande del mundo, es otro propósito, nada más ten bien bien claro, qué quieres conseguir, a dónde quieres llegar, si alguien llega a trabajar contigo que te busque chamba y que llegue contigo, pregúntale lo mismo: por qué quieres trabajar aquí, cuál es tu razón de que quieras trabajar aquí”.

Menciona que es muy importante tener bien bien claro lo que quieres.

Ten una estrategia clarísima

Dice que siempre tienes que saber para dónde quieres ir y a dónde quieres llegar. “En esa estrategia debes de saber por qué eres diferente, qué valor agregado le das a tus clientes, qué te hace ser mejor, qué te hace que el cliente vaya contigo y no vaya con tu competencia, ten una estrategia súper clara y que la gente que trabaja contigo, otra vez, esté súper alineada a esa misma estratégia”.

El empresario está casado con Johanna Slim Domit desde hace más de 25 años. Foto: Twitter/@laaficion

Trabajar duro

Dice que si quieres o tienes un negocio, tienes que “rajartela”, y trabajar duro. “Si quieres ser empresario, tienes que rajártela, y además conocer cada parte, cada detalle de tu negocio, no puedes dejar un solo detalle sin conocer”.

Cuenta que cuando él era niño su padre lo llevaba a su negocio de telas, y “me ponía desde la bodega a cargar bultos, a almacenarlos y saber el orden en que se almacenaba cada tela porque iba iba aquí la popelina, por qué aquí la manta de cielo, los bultos de lana por qué iban separados de los demás, etcétera.

“Me ponía a cobrar en la caja, me ponía en el mostrador a medir metro por metro y habían cosas que me encantaban, por ejemplo, a mí hacer la venta en el mostrador era, bueno, mi ilusión, pero había cosas que odiaba, a mí que me tocara estar en la caja, híjole, lo alucinaba, pero así fue como conocí cada parte del negocio como la palma de mi mano, conoce tu negocio como la palma de tu mano y para eso solo hay una fórmula, trabajando muy duro”, concluye el empresario.

