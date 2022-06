Cumbre de las Américas: simpatizantes de Morena se manifestaron afuera del Centro de Convenciones de Los Ángeles

Video: @AmlomaniaU

Un grupo de simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se manifestaron afuera de la sede en donde se realiza la IX Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, California; para exigir la aprobación de una reforma migratoria en los Estados Unidos.

Alrededor de 50 personas, hombres y mujeres ataviados con gorras y camisetas con el logotipo de Morena, se apostaron afuera del Centro de Convenciones de Los Ángeles, en donde se encuentran reunidos Jefes de Estado, cancilleres y enviados especiales de distintos países del continente americano, donde se realizan conversaciones en torno a diversos temas que afectan a la región, como el de la migración ilegal, empleos y seguridad.

En el lugar se hicieron presentes personas vestidas como danzantes aztecas quienes también exigían la aprobación de una reforma migratoria en los Estados Unidos.

De acuerdo con Milenio, algunos mexicanos que llegaron a las inmediaciones del lugar se pronunciaron a favor y en contra de la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de no asistir a la Cumbre, en protesta porque las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua no fueron invitados.

“Nuestro Presidente tomó la decisión de no venir en apoyo a los tres países excluidos que es Venezuela, Cuba y Nicaragua. Están excluidos y ellos también son parte de América, él (López Obrador) en apoyo a esos tres países vulnerables porque así como habemos personas vulnerables hay países vulnerables. No les permitieron (venir), no les invitaron y el Presidente decidió no venir y nosotros estamos apoyando su decisión como partido Morena tenemos principios muy fundamentados y no los vamos a traicionar”, aseguró la diputada migrante Olga Chávez, la cual fue citada por el medio.

Pero hubo otros manifestantes quienes mostraron su descontento con el apoyo de AMLO a Venezuela, Cuba y Nicaragua.

“Qué bueno que no vino, no necesitamos comunistas aquí en este país. La verdad yo estoy muy contento que no haya aceptado venir (...). Que se olvide de esos países comunistas que tenemos alrededor de México como Venezuela, Raúl Castro (Cuba) y Nicaragua. No queremos ningún trato con esos países”, aseveró un mexicano originario de Yucatán quien dio una breve entrevista al medio mexicano.

Pero también hubo quien respaldó el trabajo del canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en el desarrollo de la Cumbre.

Este viernes, día en que concluyen los trabajos del encuentro internacional, el Secretario de Relaciones Exteriores anunció el inicio del programa “Jóvenes construyendo el futuro’' en Los Ángeles, California. Detalló que desde este día, tres mil jóvenes participan en el programa implementado en México por Andrés Manuel López Obrador y se extenderá a otras ciudades de los Estados Unidos.

Hace dos días, durante el arranque de la IX Cumbre de las Américas, el Secretario de Relaciones Exteriores declaró que la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua es un “error estratégico” ante la nueva realidad que vive el continente.

El canciller indicó que el gobierno mexicano propone reformar el orden interamericano, pues la Organización de los Estados Americanos (OEA) está rebasada frente a las condiciones que se viven actualmente, como lo demuestra “el vergonzoso papel que tuvo en el reciente golpe de Estado en Bolivia”, afirmó en la primera reunión a nivel Ministerial.

“Estamos en el mismo punto de discusión que hace 10 años, en 2012, en Cartagena [Colombia]. Ahí se llegó a la conclusión de que debía asentarse en la declaración que todos los Estados fuesen invitados; en aquel tiempo el excluido fue Cuba, hoy los excluidos son otros países además”, expresó al tiempo que aseveró que “es un error estratégico”.

“Es increíble que a estas alturas sigamos viendo bloqueos, embargos y sanciones, aún por la pandemia, contra países de las Américas, contradiciendo el derecho internacional y los objetivos que nos animan en las Américas”, aseguró.

Ebrard Casaubon señaló que México desea proponer reformar el orden interamericano. “Desde nuestro punto de vista, por la nueva realidad geopolítica que estamos viviendo con la guerra en Europa, la nueva competencia económica que estamos viviendo en donde va a haber el surgimiento de nuevas tendencias regionales”, sostuvo.

“Todo aconsejaría a cambiar, a entrar a una nueva era en las relaciones de los países de las Américas, en buscar una unión verdadera y genuina en beneficio de todas y de todos”, agregó.

