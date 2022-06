Carlos Salinas de Gortari reapareció en restaurante de Madrid

El ex presidente Salinas de Gortari junto a un chef de un restaurante mexicano en España (Foto: Instagram)

Tras varios años sin ser visto públicamente, el ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari apareció posando a lado de un chef de un restaurante de Madrid, España, ocasionando sorpresa en todos los mexicanos.

Pedro Villa, chef del restaurante Q79, compartió la fotografía a través de su cuenta de Instagram en donde aparece sonriente con el ex presidente priista (1988 a 1994). Junto a la publicación expresó su admiración al político.

“Un gran honor recibir (en) @q78gastromezcal a una de las personas que más admiro. Señor Presidente, esta siempre será su casa”.

(Foto: Instagram)

El establecimiento localizado en España fue fundado por el yucateco Pedro Evia y se encuentra a unos cuántos metros de la Puerta de Alcalá, según indica su sitio oficial. Entre los platillos está la tradicional ‘cochinita’, la cual tiene un costo de 12 euros, es decir, cerca de 250 pesos mexicanos. El menú también ofrece enmoladas, aguachile, ceviche de pescado, entre otras propuestas de la cocina mexicana.

Según la descripción, el chef mexicano del Q79 está posicionado como “uno de los más reconocidos de la escena gastronómica mexicana, obtuvo en 2013 el galardón Gourmet Award Winner”.

También ofrece una amplia oferta de mezcales, en las que hay varias marcas artesanales y ecológicas para que los comensales puedan degustar de estas bebidas típicas de México.

Salinas de Gortari, presentó su libro "Aliados y Adversarios, TLCAN 1998-2017" (Foto: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO)

Carlos de Salinas y México

Actualmente no hay acciones penales en contra del ex presidente, no obstante es considerado como el “innombrable” y “padre de la desigualdad moderna” por el presidente Andrés Manuel López Obrador; llegó al poder por presuntas acciones de fraude electoral en 1988.

Cabe recordar que Emilio Lozoya lo implicó en su denuncia de hechos como probable cabildero para sumar votos a la reforma energética de 2013, además, para que su hijo fuera favorecido en proyectos por Petróleos Mexicanos. Presuntamente, el ex presidente buscaba que Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados (TRESE) recibiera un pago millonario por la cancelación de una plataforma marítima.

Uno de los aspectos del sexenio del ex presidente fue el modelo económico neoliberal, mismo que constantemente recuerda López Obrador. De acuerdo con una publicación de Ktarsis, este sistema se define como “el conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que define la no participación del Estado en la economía, dejando por fuera cualquier injerencia gubernamental, fomentando así la producción privada con capital único sin subsidio del gobierno”.

Carlos Salinas de Gortari (Foto: Archivo)

Durante los años de gobierno del priista la constitución sufrió numerosas alteraciones, mismas que se vieron reflejadas en la nacionalización de la banca, la posibilidad para que los ejidatarios pudieran vender sus tierras a privados y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Cabe destacar la influencia de Pedro Carlos Aspe Armella, economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pues fue uno de los principales promotores del modelo económico.

Finalmente, otra gran característica del gobierno de salinas fue la creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), hoy conocido como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Este fondo de contingencia fue creado con la finalidad de enfrentar posibles problemas financieros extraordinarios, mismos que se manifestaron con la falta de liquidez bancaria, motivo por el cual se pasó la deuda de las instituciones privadas a la deuda pública.

