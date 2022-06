“Castigo a traidores”: Mario Delgado aseguró que fracaso opositor fue por ignorar la Reforma Eléctrica de AMLO

Mario Delgado pidió unidad a los miembros de Morena FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) dio la victoria a 4 candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, convirtiendo al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el partido más ganador de la jornada electoral por encima de todo el bloque opositor.

Por su parte Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, dio un discurso de ganadores en el que festejó que su movimiento continúa en crecimiento, y en el que la gente confió su voto una vez más, para confirmar que “es un honor estar con Obrador”.

Explicó, en este sentido, que de los 18 estados que eran gobernados por los guindas, ya se ha pasado a los 24, y la razón podría ser que “ha demostrado que los principios que defendemos de no mentir, no robar y no traicionar, son principios que nos permiten que el pueblo nos siga dando su confianza”.

Mario Delgado aseguró que Morena ganará todos los comicios este 2022 (Foto: Morena)

En cambio, advirtió, la alianza del “PRI, PAN, PRD” no tiene detrás un proyecto que le pueda entregar a la gente, pues son una coalición de complicidades y unos nostálgicos de la corrupción que quisieran verla regresar, de acuerdo con Delgado.

En este contexto, confesó que los resultados podrían deberse a la presunta traición de los ciudadanos que votaron en contra de la reacción que tuvieron ante el gobierno de AMLO y su Reforma Eléctrica.

“También, me parece que los resultados del día de hoy son la sanción que ha hecho el pueblo de México a quienes traicionaron a nuestro país votando en contra de la Reforma Eléctrica. Hoy, como lo advertimos, en las urnas la ciudadanía castigó a los partidos traidores a México”, sostuvo el líder morenista.

(Foto: Twitter/mario_delgado)

El partido debe mantenerse unido

Por último, agregó que para mantener las victorias en los respectivos estados, y agregar nuevos durante 2023, además de construir una candidatura fuerte que los represente en las presidenciales de 2024, es necesario que se mantenga la unidad entre simpatizantes y miembros del partido.

La unidad es el gran activo de Morena, nada nos debe dividir, ningún interés particular, por legítimo que sea, puede estar por encima del gran proyecto de la Transformación.

En este sentido, hizo un llamado inmediato a que el domingo 12 de junio dé arranque con las tareas de organización rumbo a las elecciones del 2023 y con miras al 2024. Además, señaló que la próxima cita electoral será el Edomex y Coahuila, donde pretenden dar la última estocada al PRI para sacarlos, de una vez por todas, de la República.

Por el momento, Morena mantiene control total de la situación con Maria Elena Hermelinda Lezama en Quintana Roo, Julio Ramón Menchaca Salazar en Hidalgo, Salomón Jara en Oaxaca, así como Américo Villarreal Anaya en Tamaulipas.

Felicitaciones para Mario Delgado

Otro de los sucesos que marcaron la jornada, fue la aparición de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien envió sus felicitaciones al presidente del partido guinda.

A través de sus redes sociales, el primogénito del presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Morenista ha hecho un gran trabajo al frente del “partido-movimiento, movimiento-partido”.

“Abrazos a la extraordinaria base y militancia del partido. Abrazos a todos”, concluyó el abogado, quien ha estado en el ojo del huracán durante los últimos años por escándalos como el de la “Casa Gris”.

Por otra parte, envió sus felicitaciones a los candidatos y candidatas que, de acuerdo con el PREP de cada órgano electoral local, serían los ganadores de la elección: Julio Menchaca, Américo Villarreal, Mara Lezama y Salomón Jara.

