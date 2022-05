“La mitad de sus seguidores son falsos”: AMLO exigió a Loret de Mola aclarar cuántos bots tiene en Twitter

AMLO solicitó al comunicador aclarar si sus seguidores en Twitter son bots (Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae México)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) continúa arremetiendo en contra del periodista Carlos Loret de Mola durante sus conferencias de prensa matutina, esta vez, el mandatario solicitó al comunicador aclarar si sus seguidores en Twitter son bots.

Durante su tradicional mañanera, el jefe del Ejecutivo desvió el tema del escándalo de Carmelina Esquer, hija de su secretario particular y quien compró un departamento en Houston, Texas, valuado en más de 400 mil dólares, utilizando el número de seguidores de Loret de Mola en la red social.

De acuerdo con el mandatario federal, todos los días su gobierno recibe ataques por parte de medios de comunicación reconocidos, sin embargo, celebró que las redes sociales ayudan a que las personas “se informen y conozcan la verdad”, aunque admitió, existen muchos bots.

De acuerdo con el mandatario federal, todos los días su gobierno recibe ataques por parte de medios de comunicación (Foto: Cuartoscuro)

“Nos atacan todos los días a ocho columnas (...), ¿y qué pasa?. nada porque esto ya cambió. Antes sí dominaban, ahora afortunadamente existen las benditas redes sociales, la gente se informa”, manifestó.

En este contexto, el presidente López Obrador señaló a Loret de Mola como uno de los usuarios de Twitter con más bots en su cuenta, y le pidió una explicación, pues recordó que hace unos días el comunicador anunció ser uno de los periodistas más vistos en redes sociales.

“Y sí hay robots, bots en las redes sociales, en Twitter hay muchas cuentas falsas, bueno, el mismo Loret sacó, tirando aceite, de que era de los 10 periodistas del mundo más visto en redes sociales. No sé si sea cierto, no me consta, pero se hizo un estudio y resultó que la mitad de los seguidores eran bots, y eso lo tienen que aclarar, de Arabia Saudita o no sé de dónde”

López Obrador señaló a Loret de Mola como uno de los usuarios de Twitter con más bots en su cuenta (Foto: Facebook Carlos Loret de Mola)

Y si es de presumir, continuó el mandatario, se debe tener en cuenta que él se encuentra en el segundo lugar entre los mandatarios del mundo, por lo que solicitó a su equipo mostrar la última encuesta.

“Ahora que estamos hablando de tirar aceite y de presumir, ¿por qué no pones la última encuesta de los dirigentes del mundo, de los presidentes del mundo? Estamos en segundo lugar, no podemos, está durísimo Modi, el de la India, no baja, sólo en una ocasión estuve arriba de él medio punto”, dijo.

Y es que el pasado miércoles 18 de mayo, Carlos Loret de Mola informó a través de su red social que su cuenta de Twitter se posicionó en el cuarto lugar de entre los 10 periodistas con más seguidores, de acuerdo con la lista de Muck Rack. En la lista también se encuentran Joaquín López-Dóriga y Carmen Aristegui, en el sexto y octavo lugar respectivamente.

Loret de Mola informó que su cuenta de Twitter se posicionó en el cuarto lugar de entre los 10 periodistas con más seguidores (Foto: @CarlosLoret)

“Un honor estar entre los 10 periodistas del mundo con más seguidores en Twitter. Gracias a ustedes, por ese apoyo y respaldo. Una promesa: seguiremos haciendo periodismo aunque nos ataquen por eso”, escribió.

El tema que AMLO evitó hablar

La mañana de este 20 de mayo, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Carmelina Esquer, titular de la filial de Pemex Procurement International (PPI) en Houston, Texas, e hija del secretario particular de AMLO, compró una residencia valorada en 400 mil dólares (aproximadamente unos 8 millones de pesos) en el exclusivo fraccionamiento de Grand Oaks.

De acuerdo con la organización, la hija de Alejandro Esquer, nombrada en julio de 2019 directiva en la filial de Houston encargada de compras internacionales de Pemex, no cuenta con experiencia en el sector petrolero; además, gana el equivalente a 270 mil pesos mensuales netos, “más del doble del sueldo del presidente López Obrador”.

