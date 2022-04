Simpatizantes de AMLO protestaron en vivienda de diputado del PAN que votará contra la Reforma Eléctrica

Javier González Zepeda denunció amenazas por parte de simpatizantes de AMLO (Fotos: Twitter/@JavierGleZepeda/@cvalenzuelag1)

A menos de 24 horas de que se vote la Reforma Eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la Cámara de Diputados, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN), Javier González Zepeda, denunció amenazas por parte de simpatizantes del mandatario federal.

A través de su cuenta de Twitter, el diputado federal por el Distrito 40, que abarca Zinacantepec, Almoloya de Juárez y Temoaya, en el Estado de México (Edomex), compartió un video de casi un minuto donde se observa a un grupo de poco más de diez personas realizar protestas frente a su vivienda.

En el audiovisual, las personas sostienen carteles mientras gritan al unísono “viva México”, junto a ellas, hay una camioneta con una bocina en la que suena una canción del compositor mexicano Oscar Chávez y la voz de un hombre asegurando que la Reforma Eléctrica beneficiará al país.

“Todas las propuestas que contiene la Reforma Eléctrica son para beneficiar al 100% la economía mexicana”, se escucha decir.

El integrante del PAN declaró que las intimidaciones y amenazas no van a hacer que cambie su posición sobre la iniciativa (Foto: Twitter/@JavierGleZepeda)

Junto al video, el integrante de Acción Nacional declaró que las intimidaciones y amenazas no van a hacer que cambie su posición sobre la iniciativa presidencial.

“Ni con intimidaciones y mucho menos amenazas cambiará mi voto en contra, México es grande y solo el pueblo podrá salvarlo de las malas decisiones del gobierno de 4ta”

Su publicación fue retomada por Carlos Valenzuela, vicecoordinador del grupo parlamentario del partido blanquiazul en San Lázaro, quien lamentó las acciones de los simpatizantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y señaló que González Zepeda se encuentra bien.

“Hace unos minutos afuera del domicilio de mi compañero Javier González Zepeda. Simpatizantes de Morena impedían su salida y lo amenazaban para votar a favor la reforma energética. Nuestro compañero se encuentra bien, pero esto es un ejemplo de las amenazas de Morena contra los diputados del PAN”, escribió.

Carlos Valenzuela lamentó las acciones de los simpatizantes de Morena (Foto: Twitter/@cvalenzuelag1)

Y es que en los últimos días los legisladores del blanquiazul han denunciado que los simpatizantes y militantes del partido guinda pretenden tomar San Lázaro para que los diputados de oposición no participen en la votación.

El pasado 8 de abril Jorge Triana Tena, diputado federal de Acción Nacional, dijo que Morena tenía previsto tomar la Cámara baja el 12 de abril fecha en la que se votaría la iniciativa, no obstante, resaltó que, aunque los aliados del partido del presidente no dejen pasar y lleguen a la violencia, el bloque opositor no le dará el voto a su contra reforma.

“Advertimos desde ahora, Morena pretende tomar la Cámara de Diputados el próximo martes, día en que votaremos la Ley Bartlett. No tienen los votos para aprobar su contra reforma, y aspiran a amedrentar con violencia a diputados de oposición. Hagan lo que quieran, ¡NO PASARÁ!”

Por su parte, el Frente Nacional Obradorista llegó la noche del pasado jueves a la Cámara de Diputados para instalarse en plantón y “vigilar” la votación.

El Frente Nacional Obradorista llegó a la Cámara de Diputados para instalarse en plantón y “vigilar” la votación (Foto: especial)

Armando Monter, líder del Frente, anunció que serán “más de cinco mil” personas las que llegarán a manifestarse frente al recinto: “Ya vienen en camino muchos más compañeros provenientes de varios estados del país. Vamos a estar protestando y manifestándonos a favor de la Reforma. Estimo que estaremos alrededor de cinco mil”.

Los manifestantes colocaron dos casas de campaña y cartulinas en las que se lee “AMLO no está sólo” y “Sí a la reforma eléctrica” a pocos metros del acceso principal.

